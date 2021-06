Drama bei EM: Dänischer Spieler wird auf Spielfeld wiederbelebt

Im EM-Vorrundenspiel gegen Finnland in Kopenhagen war der Mittelfeld-Spieler in der 43. Minute ohne gegnerische Einwirkung zusammengebrochen und blieb hernach leblos liegen. Seine Mitspieler schirmten Eriksen ab, trotzdem war zu sehen wie Sanitäter den 29-Jährigen eine Herzmuskelmassage bei ihm durchführten. Eriksens Lebenspartnerin Sabrina Kvist Jensen musste die dramatischen Szenen im Stadion miterleben.

Eriksen wurde vom Platz abtransportiert, begleitet von Sanitäter, Ärzten und seinen Mitspielern. Offenbar warden die Wiederbelebungsmaßnahmen erfolgreich. Eriksen sei ins Krankenhaus gebracht und dort stabilisiert worden, teilte die UEFA am Samstagabend mit. Kurz darauf twitterte der dänische Verband, dass Eriksen bei Bewusstsein sei.

Following the medical emergency involving Denmark's player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.

