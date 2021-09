Drei Tage vor Fürth-Spiel: Serge Gnabry fehlt im Bayern-Training

Serge Gnabry fehlt am Dienstag im Training des FC Bayern wegen eines grippalen Infekts. Noch ist nicht klar, ob er am Freitag gegen Greuther Fürth spielen kann.

21.09.2021 | Stand: 14:26 Uhr

Der FC Bayern München hat drei Tage vor dem Duell mit der SpVgg Greuther Fürth im Training auf Serge Gnabry verzichten müssen. "Wegen eines grippalen Infekts", schrieb der Fußball-Bundesligist am Dienstag auf Twitter. Ob ein Einsatz des 26 Jahre alten Nationalspielers gegen die Franken am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gefährdet sei, teilten die Münchner nicht mit. Gnabry stand in bislang allen fünf Saisonspielen in der FCB-Startelf und erzielte drei Treffer.

Gnabry fehlt im Bayern-Training: Auf diese Spieler musste Nagelsmann ebenso verzichten

Neben Gnabry fehlten am Dienstag weiterhin Kingsley Coman (Eingriff am Herz) und Corentin Tolisso (Wadenprobleme). Zudem musste Coach Julian Nagelsmann auf Sven Ulreich (Innenband-Teilverletzung am Kniegelenk) und Jamal Musiala (Kapselverletzung am Sprunggelenk) verzichten, die sich jeweils im Training am Montag verletzt hatten.

