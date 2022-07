Du denkst Du bist fit? Dann miss Dich mal mit diesem Allgäuer...

Wie viele Klimmzüge schaffst Du? Null bis zwei, weil Du diese Übung schon in der Schule gehasst hast? Drei bis fünf, weil Du ins Fitnesstudio gehst? Oder sogar mehr? Dann sind wir gespannt, ob Du mit Felix Städele mithältst. Der 26-Jährige aus Kempten schafft 34 Klimmzüge in zwei Minuten! Sein Erolgsgheimnis ist Calesthenics - eine Trainingsform, bei der vor allem das eigene Körpergewicht genutzt wird .

15.07.2022 | Stand: 11:06 Uhr

Früher zog es Felix Städele mit seinem Skateboard am liebsten zur Skate-Anlage am Illerstadion in Kempten. Dort studierte er mit seinen Kumpels Tricks ein und hatte Spaß.

Ein schöner Rücken kann entzücken. Bild: www.delimastudios.com

So ähnlich ist es auch heute, wenn er sich mit Gleichgesinnten zum Calisthenics-Training trifft. Zum Beispiel auf einem Trimm-Dich-Pfad im Allgäu oder im Olympiapark in München, wo Felix mittlerweile Produktions- und Automatisierungstechnik studiert. Die Übungen sind spektakulär und erfodern maximale Körperbeherrschung. Die Sportler motivieren und unterstützen sich gegenseitig. "Der Community-Gedanke ist für mich das Wichtigste", beschreibt Felix die Faszination. "Außerdem sind wir am liebsten im Freien unterwegs. Auch jetzt im Herbst oder im Winter."

Auch in den Allgäuer Bergen lässt sich schnell mal ein Trainingsplatz finden. Bild: privat

Die "Cali"-Sportler machen einarmige Handstände am Reck, hängen sich wie menschliche Flaggen an Stangen oder legen sich in Liegestützposition übereinander. "Alle Muskelgruppen werden trainiert. Man fängt klein an und steigert sich im Laufe von Jahren immer weiter", verrät Felix. Vor drei Jahren begann der frühere Jugend-Eishockeyspieler mit seinem Cali-Training. Am Anfang dienten vor allem Youtube-Videos als Anleitung.

Später gründete er mit seinen Kumpels Tobi Schmid und Dominik Tischler die Gruppe "Koala-bars" in Kempten. Der Name kommt von Koalabären, weil die auch immer irgendwo hängen. Um vom englischen Wort '"bar" (Stange). An den Workshops der Gruppe nehmen bis zu 30 Leute teil. Manche sind Anfänger, andere nutzen das Cali-Training, um sich für sich die Grundlagen für andere Disziplinen zu holen. Zum Beispiel fürs Klettern oder Kickboxen. Zu den bekanntesten Calisthenics-Anhängern gehört MMA-Kämpfer Conor Anthony McGregor aus Irland (okay, vielleicht hätte er vor dem "Jahrhundert-Kampf" gegen Floyd Mayweather doch mehr boxen trainieren sollen...) oder Schauspieler Jason Statham.

Mittlerweile gibt es sogar deutschen Meisterschaften: Bei den so genannten "Cali Games" in Berlin mischte heuer auch Felix mit und belegte in der Klasse Endurance den sechsten Platz. Innerhalb von zwei Minuten musste er dabei bei vier Übungen so viele Wiederholungen wie möglich schaffen. Eine Jury achtete auf die Genauigkeit der Ausführungen. Falls Du Dich mit Felix messen willst, lies mal seine Leistungen:

34 Klimmzüge

34 Liegestütze mit einer 20-Kilo-Weste

42 Dips (früher auch als Barrenstütz bekannt)

32 Kniebeugen mit 54 Kilo Zusatzgewicht (30-Kilo-Weste plus 24-Kilo-Kettlebell)

Beim Power-Interview mit allgaeu.life zeigt Felix mal kurz 18 Klimmzüge in 30 Sekunden und obendrein spektakuläre Kunststücke, wie die Shoulder Flag. Fünf Mal pro Woche trainiert er dafür ein bis zwei Stunden - gerne auch im Garten der Eltern. Dort hat er Barren, Reck und eine Hangelleiter installiert. "Noch besser wäre es, wenn es solche Geräte häufiger an öffentlichen Plätzen im Allgäu gebe. Die Szene wird täglich größer", glaubt Felix Städele.