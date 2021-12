Duell der früheren Darts-Weltmeister perfekt: Lewis gegen Anderson

Der Engländer Adrian Lewis hat direkt am Auftaktabend der Darts-WM das Duell der ehemaligen Weltmeister perfekt gemacht.

Adrian Lewis kommt bei der Darts-WM in London auf Tour: "Jackpot", wie der Champion von 2011 und 2012 genannt wird, besiegte am Mittwoch den Kanadier Matt Campbell mit 3:1 und erfüllte damit die Pflicht in der ersten Runde. Am Donnerstagabend (23.00 Uhr/Sport1 und DAZN) kommt es damit zum Aufeinandertreffen der ehemaligen Champions zwischen Lewis und dem Schotten Gary Anderson.

2011 und 2016 standen sich die beiden Darts-Profis bereits im WM-Finale gegenüber. Diesmal spielen sie bereits in der zweiten Runde gegeneinander.

