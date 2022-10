Eagles bleiben einziges unbesiegtes Team der NFL

Die Philadelphia Eagles haben auch das Heimspiel gegen die Dallas Cowboys gewonnen und bleiben nach sechs Partien das einzige unbesiegte Team in der NFL. Beim 26:17 hatte Quarterback Jalen Hurts am Sonntagabend (Ortszeit) zwei Touchdown-Pässe und blieb ohne Wurf zum Gegner.

17.10.2022 | Stand: 07:10 Uhr

Auf der anderen Seite leistete sich Ersatzmann Cooper Rush gleich drei Interceptions und konnte die zweite Saisonniederlage der Mannschaft aus Dallas nach zuletzt vier Siegen in Serie nicht verhindern. Gegen die Detroit Lions um Amon-Ra St. Brown am kommenden Sonntag dürfte Stamm-Quarterback Dak Prescott wieder auflaufen für die Cowboys. Die Eagles haben spielfrei.

Knapp neun Monate nach dem Drama in den Playoffs holten die Buffalo Bills zuvor einen hart erarbeiteten 24:20-Sieg gegen die Kansas City Chiefs. Das erste Duell der beiden Teams seit jenem 42:36 für die Chiefs im Januar, als es in den letzten Angriffen wilde Führungswechsel und die Entscheidung erst in der Verlängerung gab, war nicht ganz so unterhaltsam, aber erneut spannend bis zum Ende. Zwei Interceptions von Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes machten in Kansas City den Unterschied. Josh Allen blieb bei drei Touchdown-Pässen ohne Wurf zum Gegner.