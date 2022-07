ECDC Memmingen: Oh Schreck! Der Deckel ist weg!

Das schlägt ja wohl dem Fass den Boden aus! Oder besser gesagt: den Deckel vom Pokal! Kaum haben die Eishockeycracks des ECDC Memmingen den Bayernliga-Pokal gewonnen, ist ein Teil davon auch schon wieder weg. Einige Spielerfrauen haben den Deckel der Meister-Trophäe "gemopst" und erpressen nun frech ihre Männer. Ihre Forderung: "Ladet uns in die Therme nach Bad Wörishofen ein, oder ihr seht den Deckel nie wieder". Erfahre hier, wie's jetzt weitergeht…

21.07.2022 | Stand: 11:17 Uhr

"Wahnsinnig peinlich! Die haben einfach einen guten Moment erwischt", ärgert sich Verteidiger Martin Jainz über die witzige Klau-Aktion, hinter der auch seine Verlobte Nadja Gubernatskij steckt. Seit elf Jahren versucht ECDC-Haudegen Jainz, mit den Indians die Bayernliga-Meisterschaft zu gewinnen. Jetzt hat es geklappt – und dann das!

Meister ECDC Memmingen

Wie den Mädels der spektakuläre Coup gelang, will Sabrina Schirrmacher nicht verraten. Nur so viel: Ihr Mann, Indians-Spieler Sven Schirrmacher, habe sie schon am Abend des Triumphs auf die Idee gebracht. "Als nach dem Spiel Fotos mit der Trophäe gemacht wurden, sagte er zu mir, 'man' muss gut darauf aufpassen, sonst muss 'man' den Pokal auslösen. Da gingen meine Lauscher auf." In einer Nacht- und Nebelaktion seien die Mädels dann an den Deckel gekommen – "Probleme mit dem Fluchtwagen inklusive", so die Spielerfrau.

Im Winter ist es ganz schön anstrengend, mit einem Eishockeyspieler zusammen zu sein. Wehwehchen hier, Aua da – und Frau muss es dann richten.

Sabrina Schirrmacher

Um den Pokal in seiner vollen Pracht zurückzubekommen, fordern Schirrmacher, Gubernatskij, Ann-Kathrin Galle (Freundin von Tim Tenschert), Denise Weigant (Frau von Patrick Weigant), Selina Rindle (Freundin von Michael Simon), Alana Prestel (Freundin von Marc Stotz) und Julia Dietrich (Ehefrau von ECDC-Coach Waldemar Dietrich) von ihren Jungs einen Tag in der Therme Bad Wörishofen: "Mindestens vier Stunden Mädelstag inklusive Fahrdienst“, heißt es – klar, denn auch die Cocktails, die sich die Spielerfrauen dort schmecken lassen wollen, sollen die Memminger Eishockey-Spieler bezahlen.

Ein wenig beleidigt seien die Indians-Cracks schon gewesen, doch ihre Bedingungen empfinden die Mädels als voll und ganz gerechtfertigt: "Im Winter ist es ganz schön anstrengend, mit einem Eishockeyspieler zusammen zu sein. Wehwehchen hier, Aua da – und Frau muss es dann richten. Wir sind viel alleine, die Mamis müssen sich um alles kümmern. Die Männer machen auch oft was zusammen, Bowlen, Essen gehen, Kabinenfeste… Und da wir Frauen uns super verstehen, haben wir gedacht, dass uns so ein Mädelstag auch mal zusteht", erklärt Schirrmacher im Interview mit allgaeu.life

Ob sie sich wirklich Hoffnungen machen dürfen, dass die ECDC-Männer auf ihre Forderungen eingehen, steht noch nicht fest. Den Pokal-Deckel, der bei den Feierlichkeiten arg ramponiert wurde, haben die Frauen jedenfalls nicht nur repariert, sondern auch poliert. Martin Jainz stellt deshalb eine gütliche Einigung in Aussicht: "Wohl oder übel, sonst bekommen wir ihn ja nicht zurück."

Weit weniger versöhnlich zeigt sich dagegen Tim Tenschert: "Da man aus dem Deckel kein Bier trinken kann, können sie ihn gerne behalten", sagt er mit einem Augenzwinkern. Einig sind sich die Bayernliga-Meister aber zumindest in einer Sache: Der Deckel-Klau schreit nach einer Rache-Aktion. "Ich wäre ja für ein Stadionverbot für die Mädels", so Tenschert lachend. allgaeu.life hält Dich auf dem Laufenden.