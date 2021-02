Das Eishockey-Derby gegen Ravensburg wird ein besonderes Heimspiel: Der ESVK wurde am 15. Januar 1946 gegründet. Neuzugang Sören Sturm trifft auf Ex-Klub.

13.01.2021 | Stand: 18:00 Uhr

In mehrerer Hinsicht ist der kommende Freitag ein besonderer Tag für den ESV Kaufbeuren und für Sören Sturm, den Silvester-Neuzugang der Joker. Der ESVK feiert an besagtem Freitag seinen 75. Geburtstag – am 15. Januar 1946 fand die Gründungsversammlung im Gasthof Engel statt. Schon im vergangenen Jahr hatte der Verein mit einigen Aktionen auf das nun laufende Jubiläumsjahr hingewiesen, die entsprechenden Feierlichkeiten sind wegen der Corona-Pandemie derzeit aufgeschoben.