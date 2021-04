Eishockey: Eisbären Berlin und Wolfsburg stehen im DEL-Finale

Die Eisbären Berlin spielen zum elften Mal in einer Finalserie der Deutschen Eishockey-Liga um den Meistertitel. Im Finale geht es überraschend gegen Wolfsburg.

Die Eisbären Berlin gewannen am Freitag das entscheidende Playoff-Halbfinale gegen den ERC Ingolstadt mit 4:2 (0:0, 2:2, 2:0). John Ramage (31. Minute), Ryan McKiernan (37.) und Matthew White (50.) drehten das Spiel, nachdem Ingolstadt durch den früheren Berliner Louis-Marc Aubry (24.) in doppelter Überzahl und Ryan Kuffner (28.) in Führung gegangen war. Giovanni Fiore (58.) entschied das Spiel zwei Minuten vor dem Ende endgültig für Berlin.

Ingolstadt, das im Viertelfinale überraschend den EHC Red Bull München ausgeschaltet hatte, bot auch den favorisierten Berlinern einen harten Kampf. Schon die ersten beiden Spiele der Serie - Ingolstadts 4:3 in Berlin und das 3:2 der Eisbären in Ingolstadt - waren umkämpft und eng gewesen.

DEL-Play-offs: Folgt Mannheim den Eisbären ins Finale?

Im Showdown am Freitag war die Partie erneut von Beginn an ausgeglichen. Im Mittelabschnitt dominierte dann zunächst Ingolstadt, ehe Defensivschwächen die Eisbären zurückbrachten. Der Favorit aus Berlin nutzte dieses Momentum, machte im Schlussdrittel noch einmal mächtig Druck und wurde durch die Entscheidung belohnt (News und Ergebnisse von den Eishockey-Clubs im Allgäu laufend in unserem Eishockey-Newsblog aktuell).

Außenseiter Wolfsburg verhindert DEL-Klassiker im Finale

Die Grizzlys Wolfsburg folgten den Eisbären am Freitagabend durch ein 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) gegen den großen Titelfavoriten Adler Mannheim. Spencer Machacek (14. Minute) und Max Görtz (57.) schossen die Niedersachsen nach einem harten Kampf zum vierten Mal in eine DEL-Endspielserie.

Für das beste DEL-Vorrundenteam aus Mannheim mit dem früheren Wolfsburger Coach Pavel Gross traf lediglich Denis Reul (4.). Mannheim verpasste damit das 15. Playoff-Finale um die Meisterschaft. 2019 hatten die Adler noch die bislang letzte in der DEL ausgespielte Meisterschaft gewonnen. Vor einem Jahr war die Saison zum Beginn der Coronavirus-Pandemie ohne Meister-Kür nach der Vorrunde abgebrochen worden.

Die Finalspiele beginnen am Sonntag (14.30 Uhr/MagentaSport). Der neue DEL-Meister soll spätestens in einer Woche feststehen. Wegen der aufgrund der Coronavirus-Pandemie stark verkürzten Saison werden die Playoffs nur im best-of-three- statt im best-of-seven-Modus gespielt. Dadurch sind nur zwei statt vier Siege zum Weiterkommen notwendig.