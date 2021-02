In einem teils wilden DEL2-Kellerduell in Heilbronn zeigt Eishockey-Zweitligist ESV Kaufbeuren beim 6:3-Sieg die erhoffte Reaktion auf zuvor mäßige Leistungen.

Von Martin Peter

27.01.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Nein. Nicht Tabellenletzter. Diese Schmach hat sich der ESV Kaufbeuren erspart. Das 6:3 (2:1, 3:2, 1:0) im DEL-2-Kellerduell bei den Heilbronner Falken am Dienstagabend sorgte für große Erleichterung. „Definitiv, weil wir in den letzten Spielen nicht das gespielt haben, was wir uns vorgestellt haben“, sagte Sören Sturm.