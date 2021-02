Eishockey: Sturm trifft, Draisaitl chancenlos

Der deutsche Eishockey-Spieler Nico Sturm feiert mit Minnesota Wild einen Sieg nach dem anderen. Jetzt hat der Augsburger dem Team erneut zum Sieg verholfen.

28.02.2021 | Stand: 08:33 Uhr

Der Höhenflug von Eishockey-Profi Nico Sturm mit den Minnesota Wild in der nordamerikanischen Profiliga NHL hält an. Der Club aus Saint Paul fuhr am Samstag (Ortszeit) beim 4:3-Sieg nach Verlängerung gegen die Los Angeles Kings den sechsten Sieg nacheinander ein. Sturm erzielte das zwischenzeitliche 2:0 nach 18 Minuten. Es war sein dritter Saisontreffer für den Zweiten der West-Division. Erst am Mittwoch hatte der Augsburger doppelt gegen die Colorado Avalanche und Landsmann Philipp Grubauer getroffen.

Für den Torwart lief es beim 6:2-Auswärtserfolg bei den Arizona Coyotes indes wieder besser. Er verbuchte 23 Paraden. Dadurch hält das Team aus Denver mit einem Punkt Rückstand Kontakt zu Minnesota.

Draisaitl und sein Team erlebten erfolglosen Abend

Einen Abend zum Vergessen erlebten die Edmonton Oilers mit Leon Draisaitl und Dominik Kahun. Sie unterlagen im Spitzenspiel der Nord-Division den Toronto Maple Leafs mit 0:4. Draisaitl schoss drei Mal aufs Tor, blieb aber glücklos. Kahun stand bei einem Gegentreffer auf dem Eis.

Bereits zuvor unterlag Tobias Rieder mit den Buffalo Sabres den Philadelphia Flyers mit 0:3, und Tim Stützle gelang zwar eine Vorlage, die 3:6-Niederlage der Ottawa Senators gegen die Calgary Flames konnte aber auch das deutsche Talent nicht verhindern. Schlussmann Thomas Greiss kam beim 5:3-Sieg der Detroit Red Wings bei den Chicago Blackhawks nicht zum Einsatz.

Lesen Sie auch: Eisplatz in Lindenberg: Das war ein Winter zum Vergessen