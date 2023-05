Alle Spieltermine der Deutschen bei der Eishockey-WM 2023

Finnland und Lettland sind Austragungsort der Eishockey-WM 2023: Termine des DEB-Teams, der Spielplan und Übertragungen im TV und Stream.

02.05.2023 | Stand: 07:12 Uhr

Für das deutsche Eishockey-Team geht es Mitte Mai unter dem neuen Trainer zu WM 2023 nach Finnland und Lettland. Für die DEB-Auswahl geht es direkt im zweiten Spiel der Gruppenphase gegen Titelverteidiger Finnland ran.

Die Termine des Deutschen Eishockey-Teams

Für das Deutsche Eishockey-Team geht es bereits am ersten Tag los. Am 12. Mai geht es gegen Schweden. Das letzte Spiel für die Deutschen in Gruppe A ist am 23. Mai gegen Frankreich.

12. Mai 19.20 Uhr Deutschland - Schweden ( -:- )

13. Mai 19.20 Uhr Deutschland - Finnland ( -:- )

15. Mai 15.20 Uhr Deutschland - USA

18. Mai 19.20 Uhr Deutschland - Dänemark ( -:- )

19. Mai 19.20 Uhr Deutschland - Österreich ( -:- )

21. Mai 15.20 Uhr Deutschland - Ungarn ( -:- )

23. Mai 11.20 Uhr Deutschland - Frankreich ( -:- )



Der Spielplan der Eishockey-WM 2023

Die 16 Teams aus Asien, Europa und Nordamerika teilen sich in zwei Gruppen auf. Die besten vier Teams je Gruppe treffen dann im Viertelfinale aufeinander. Nachfolgend der Spielplan je Gruppe:

Gruppe A 12. Mai 15.20 Uhr: Finnland - USA ( -:- ) 13. Mai 11.20 Uhr: Frankreich - Österreich ( -:- ) 15.20 Uhr: Ungarn - Dänemark ( -:- ) 14. Mai 11.20 Uhr: USA - Ungarn ( -:- ) 15.20 Uhr: Frankreich - Dänemark ( -:- ) 19.20 Uhr: Schweden - Dänemark ( -:- ) 15. Mai 19.20 Uhr: Finnland - Schweden ( -:- ) 16. Mai 15.20 Uhr: Dänemark - Österreich ( -:- ) 19.20 Uhr: Frankreich - Ungarn ( -:- ) 17. Mai 15.20 Uhr: USA - Österreich ( -:- ) 19.20 Uhr: Finnland - Frankreich ( -:- ) 18. Mai 15.20 Uhr: Ungarn - Schweden ( -:- ) 19. Mai 15.20 Uhr: Ungarn - Finnland ( -:- ) 20. Mai 11.20 Uhr: USA - Dänemark ( -:- ) 15.20 Uhr: Österreich - Finnland ( -:- ) 19.20 Uhr: Schweden - Frankreich ( -:- ) 21. Mai 19.20 Uhr: USA - Frankreich ( -:- ) 22. Mai 15.20 Uhr: Dänemark - Schweden ( -:- ) 19.20 Uhr: Österreich - Ungarn ( -:- ) 23. Mai 15.20 Uhr: Schweden - USA ( -:- ) 19.20 Uhr: Finnland - Dänemark ( -:- )



Gruppe B 12. Mai 15.20 Uhr: Slowakei - Tschechien ( -:- ) 19.20 Uhr: Lettland - Kanada ( -:- ) 13. Mai 11.20 Uhr: Schweiz 15.20 Uhr: Norwegen - Kaschstan ( -:- ) 19.20 Uhr: Slowakei - Lettland ( -:- ) 14. Mai 11.20 Uhr: Slowenien - Kanada ( -:- ) 15.20 Uhr: Norwegen - Schweiz ( -:- ) 19.20 Uhr: Tschechien - Kasachstan ( -:- ) 15. Mai 15.20 Uhr: Slowakei - Kanada ( -:- ) 19.20 Uhr: Tschechien - Lettland ( -:- ) 16. Mai 15.20 Uhr: Slowenien - Norwegen ( -:- ) 19.20 Uhr: Schweiz - Kasachstan ( -:- ) 17. Mai 15.20 Uhr: Lettland - Norwegen ( -:- ) 19.20 Uhr: Kanada - Kasachstan ( -:- ) 18. Mai 15.20 Uhr: Tschechien - Slowenien ( -:- ) 19.20 Uhr: Schweiz - Slowakei ( -:- ) 19. Mai 15.20 Uhr: Lettland - Slowenien ( -:- ) 19.20 Uhr: Kasachstan - Slowakei ( -:- ) 20. Mai 11.20 Uhr: Norwegen - Tschechien ( -:- ) 15.20 Uhr: Kanada - Schweiz ( -:- ) 19.20 Uhr: Kasachstan - Lettland ( -:- ) 21. Mai 15.20 Uhr: Slowenien - Slowakei ( -:- ) 19.20 Uhr: Tschechien - Schweiz ( -:- ) 22. Mai 15.20 Uhr: Kanada - Norwegen ( -:- ) 19.20 Uhr: Kasachstan - Slowenien ( -:- ) 23. Mai 11.20 Uhr: Slowakei - Norwegen ( -:- ) 15.20 Uhr: Kanada - Tschechien ( -:- ) 19.20 Uhr: Schweiz - Lettland ( -:- )



Am 24. Mai ist Ruhetag, bevor am 25. Mai dann die Viertelfinalspiele in Tampere (Finnland) und Riga (Lettland) ausgetragen werden:

Gruppe A-Erster - Gruppe B-Vierte ( -:- ) 19.20 Uhr

Gruppe B-Zweiter - Gruppe A-Dritte ( -:- ) 15.20 Uhr

Gruppe B-Erster - Gruppe A-Vierte ( -:- ) 19.20 Uhr

Gruppe A-Zweiter - Gruppe B-Dritte ( -:- ) 15.20 Uhr



Das Halbfinale am 27. Mai wird neu gesetzt, heißt der Bestplatzierte aus der Vorrunde, der das Viertelfinale übersteht, tritt gegen den Letztplatzierten an. Die anderen beiden Teams tragen dann das andere Spiel aus. Alle Spiele ab dem Halbfinale finden in Finnland statt:

13.20 Uhr - 1. Halbfinale ( -:- )

17.20 Uhr - 2. Halbfinale ( -:- )

Am letzten Tag der Eishockey-WM 2023 werden das Spiel um Platz 3 und das Finale ausgetragen:

14.20 Uhr - Spiel um Platz 3 ( -:- )

19.20 Uhr - Finale ( -:- )

Wer überträgt die Eishockey-WM 2023 im TV?

Weder die ARD noch das ZDF übertragen Spiele der Eishockey-WM 2023 in Finnland und Lettland. Wer im Free-TV die Spiele sehen möchte, kann dies bei Sport1 tun. Vom Eröffnungspiel bis zum Finale werden dabei alle Spiele übertragen.

Wo kann man die WM im Stream schauen?

Wer lieber einen Stream dem klassischem Fernsehen vorzieht, kann ebenfalls auf das Angebot von Sport1 zurückgreifen. Der Sender bietet einen Livestream an.

