Deutschland heute gegen Italien: So sehen Sie die Eishockey-WM live im TV und Stream

Bei der Eishockey-WM spielt das DEB-Team heute live im TV und Stream gegen Italien. Mit einem Sieg heute Nachmittag stünde die deutsche Nationalmannschaft so gut wie sicher vorzeitig im Viertelfinale der Weltmeisterschaft.

Das Spiel Deutschland gegen Italien wird heute Nachmittag sowohl im Free-TV als auch im Stream übertragen. Alles zu Uhrzeit und Sender erfahren Sie weiter unten.

Zuletzt erkämpfte sich die DEB-Auswahl in Gruppe A einen knappe Siege gegen Dänemark und Frankreich. Damit stehen bereits drei Siege in der WM-Gruppe zu Buche, nachdem die Mannschaft von Toni Söderholm mit einer Niederlage gegen Kanada und einem Sieg gegen die Slowakei gestartet war.

Gegner, Spielplan, Termine und Sendezeit und Uhrzeit - hier finden Sie alle Infos zur Nationalmannschaft bei der Eishockey-WM 2022 in Finnland:

13. Mai: Deutschland - Kanada, 19.20 Uhr

14. Mai: Slowakei - Deutschland, 19.20 Uhr

16. Mai:: Frankreich - Deutschland, 19.20 Uhr

19. Mai: Deutschland - Dänemark, 15.20 Uhr

20. Mai: Deutschland - Italien, 15.20 Uhr

22. Mai: Kasachstan - Deutschland, 19.20 Uhr

24. Mai: Deutschland - Schweiz, 11.20 Uhr

Nach der Gruppenphase steigen die Alles-oder-nichts-Spiele ab dem Viertelfinale:

Helsinki, täältä tullaan! 🇫🇮 Mit diesem 25-köpfigen Aufgebot geht es für DEB-Bundestrainer Toni Söderholm zur diesjährigen IIHF-WM in Finnland! Das erste Gruppenspiel für das deutsche Team steht bereits am 13.05. um 19:20 Uhr gegen Kanada 🇨🇦 an. Wir sind heiß darauf 🔥 pic.twitter.com/lxPg4KCVCB