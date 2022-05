So sehen Sie die Spiele Deutschlands bei der Eishockey-WM 2022 live im Free-TV und Stream

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft gibt es bei der Eishockey-WM heute nicht im TV zu sehen. Nach den Auftaktspielen gegen Kanada und die Slowakei hat die DEB-Auswahl am Sonntag spielfrei.

Morgen am Montag wird dann das Spiel Deutschland gegen Frankreich live übertragen - sowohl im Free-TV als auch im Stream. Alles zu Uhrzeit und Sender erfahren Sie weiter unten.

Das DEB-Team war bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland mit einer Niederlage gegen Kanada und einem Sieg gegen die Slowakei in die Gruppe A gestartet.

Gegner, Spielplan, Termine und Sendezeit und Uhrzeit - hier finden Sie alle Infos zur Nationalmannschaft bei der Eishockey-WM 2022:

13. Mai: Deutschland - Kanada, 19.20 Uhr

14. Mai: Slowakei - Deutschland, 19.20 Uhr

16. Mai:: Frankreich - Deutschland, 19.20 Uhr

19. Mai: Deutschland - Dänemark, 15.20 Uhr

20. Mai: Deutschland - Italien, 15.20 Uhr

22. Mai: Kasachstan - Deutschland, 19.20 Uhr

24. Mai: Deutschland - Schweiz, 11.20 Uhr

Nach der Gruppenphase steigen die Alles-oder-nichts-Spiele ab dem Viertelfinale:

Helsinki, täältä tullaan! 🇫🇮 Mit diesem 25-köpfigen Aufgebot geht es für DEB-Bundestrainer Toni Söderholm zur diesjährigen IIHF-WM in Finnland! Das erste Gruppenspiel für das deutsche Team steht bereits am 13.05. um 19:20 Uhr gegen Kanada 🇨🇦 an. Wir sind heiß darauf 🔥 pic.twitter.com/lxPg4KCVCB