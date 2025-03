Dank Plachta: Adler fehlt noch ein Sieg fürs Halbfinale

Den Adler Mannheim fehlt in den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga nur noch ein Sieg für den Einzug ins Halbfinale. Dank des Siegtreffers von Matthias Plachta und der starken Leistung von Torhüter Arno Tiefensee gewann das Team von Trainer Dallas Eakins mit 4:3 (1:1, 0:1, 2:1) nach Verlängerung und liegt in der Best-of-Seven-Serie nun mit 3:2 in Führung. Bei einem weiteren Erfolg wäre das Weiterkommen des achtmaligen Meisters perfekt. Das sechste Aufeinandertreffen steht am Freitag (19.30 Uhr/Magenta Sport) in der bayerischen Landeshauptstadt an.

München kam in der mit 12.049 Zuschauern nicht ausverkauften SAP Arena wie schon beim ersten Duell in Mannheim besser ins Spiel und durch Filip Varejcka (5.) zur frühen Führung. Die Adler brauchten jedoch nur vier Minuten für eine Antwort: In Überzahl erzielte Verteidiger John Gilmour den Ausgleich.

Im mittleren Abschnitt erwischten die Gäste erneut den besseren Start und krönten diesen durch das 2:1 durch Ex-Adler-Spieler Nicolas Krämmer (23.). Der EHC übte weiter Druck aus, scheiterte aber immer wieder an Tiefensee und wurde kurz nach Wiederbeginn für seine schwache Chancenverwertung bestraft. Plachta mit seinem ersten Play-off-Tor in dieser Saison und Kris Bennett drehten das Spiel zugunsten der Hausherren.

Die Münchner gaben sich noch nicht geschlagen und durften den Ausgleich durch Adam Brooks (52.) bejubeln. Der Kanadier vollendete einen Spielzug sehenswert. Da kein weiterer Treffer in der regulären Spielzeit fiel, ging es in die Verlängerung. In dieser hatten die Adler nach 26 Minuten zusätzlicher Spielzeit das glücklichere Ende auf ihrer Seite.