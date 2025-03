Stürmer Hakulinen verlässt die Augsburger Panther

Die Augsburger Panther verlieren einen Leistungsträger. Stürmer Anrei Hakulinen wird die Schwaben trotz des im Saisonfinale noch gesicherten Klassenverbleibs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verlassen. Wie der Verein bekanntgab, werde der 35 Jahre alte Finne nach der Sommerpause nicht zu den Panthern zurückkehren. In den vergangenen zwei Saisons war er mit 29 Toren und 42 Vorlagen einer der Top-Profis im Team.

Sportdirektor Larry Mitchell sagte, der Angreifer habe «sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt, offensiv im Verlauf der Saison gesteigert und mit den gezeigten Leistungen so schlussendlich auch großen Anteil an unserem Klassenerhalt. Wir danken ihm für seinen Einsatz für die Augsburger Panther und wünschen ihm für seine private und sportliche Zukunft nur das Beste.»