Ingolstadt wartet: Nürnberg komplettiert DEL-Viertelfinale

Die Nürnberg Ice Tigers haben das entscheidende dritte Playoff-Spiel gegen die Schwenninger Wild Wings gewonnen und komplettieren das Viertelfinale in der Deutschen Eishockey Liga. Durch ein spektakuläres Schlussdrittel beim 4:2 (1:0, 0:0, 3:2) im dritten Aufeinandertreffen gegen die Wild Wings gewannen die Franken die Serie mit 2:1 und bekommen es ab Sonntag (19.00 Uhr/Magentasport) in der Runde der besten Acht mit Hauptrundensieger ERC Ingolstadt zu tun.

In einer Partie mit vielen Nickeligkeiten schoss Ryan Stoa die Gastgeber nach zwölf Minuten in Führung. Tyson Spink besaß für die Schwenninger nach 36 Minuten die große Chance zum Ausgleich, doch sein Versuch landete am Nürnberger Pfosten. Besser machte es für die Ice Tigers Stürmer Cole Maier. Der US-Amerikaner schob den Puck problemlos zum 2:0 über die Linie (48. Minute).

Schwenningen kommt zurück, Nürnberg antwortet

Der zweite Treffer sorgte nicht für Ruhe - im Gegenteil. Schwenningen konnte erst durch Boaz Bassen schnell verkürzen (51.). Jordan Murray gelang wenig später das 2:2 (55.). Diesmal zeigte sich Nürnberg unbeeindruckt. Jeremy McKenna (59.) und erneut Stoa 48 Sekunden später sorgten mit ihren Toren für den Viertelfinal-Einzug der Ice Tigers.