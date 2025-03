München gleicht gegen Adler Mannheim in den DEL-Playoffs aus

Der EHC Red Bull München hat sich im zweiten Playoff-Duell mit den Adlern Mannheim eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach dem 1:2 im ersten Aufeinandertreffen gewann das hoch ambitionierte Team von Erfolgstrainer Don Jackson mit 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) und glich die Viertelfinal-Serie der Deutschen Eishockey Liga aus. Für den Halbfinal-Einzug werden vier Siege benötigt. Am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) geht es in Mannheim weiter.

Vor 10.796 Zuschauern im ersten Playoffspiel in der neuen Arena trafen Taro Hirose (11. Minute), Filip Varejcka (26.), Tobias Rieder (33.), Markus Eisenschmid (42.) sowie Maximilian Kastner (56.) für die Gastgeber. Kristian Reichel (18.) und Tobias Fohrler (47.) waren für die Adler erfolgreich.

Einzig Nationaltorhüter Mathias Niederberger bereitet den Münchner Sorgen. Der Schlussmann musste bereits im ersten Drittel angeschlagen vom Eis. Für ihn rückte Evan Fitzpatrick zwischen die Pfosten.

Zweiter Sieg für den Champion

Meister Eisbären Berlin unterstrich seine starke Form auch bei den Straubing Tigers. Nach dem 5:1 in der Hauptstadt siegte der Titelverteidiger auch in Niederbayern mit 4:2 (0:0, 3:2, 1:0) und führt mit 2:0. Am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) kann das Team von Trainer Serge Aubin in der eigenen Arena den nächsten Schritt in Richtung Halbfinale tätigen.

Liam Kirk (24.), Zach Boychuk (26.), Marcel Noebels (30.) und Gabriel Fontaine (60.) waren die Torschützen für die Eisbären. «Wir finden immer Weg, um das Spiel zu gewinnen. Dennoch gibt es weiterhin einiges zu verbessern», sagte Eisbären-Coach Aubin bei Internet-Sender MagentaSport über den Auswärtssieg in Straubing.