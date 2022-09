EM-Star Schröder kehrt zu den Los Angeles Lakers zurück

Medienangaben zufolge soll es sich um einen Einjahres-Vertrag handeln, der mit 2,64 Millionen Dollar (2,64 Millionen Euro) dotiert ist. Das berichtete unter anderem ESPN unter Berufung Schröders Agenten.

Der 29 Jahre alte Kapitän der deutschen Nationalmannschaft spielte 2020/21 bereits bei den Lakers und wird nun zurück an die Seite von Superstar LeBron James kehren. "Es ist eine Ehre, für die @Lakers zu spielen. Kann es kaum erwarten, anzufangen!", schrieb Schröder auf Instagram. Das letzte Jahr habe sich nicht richtig angefühlt. Er habe sich missverstanden gefühlt und niemand habe die Geschichte wirklich gekannt. Er komme nun zurück zur größten Organisation, um alles richtig zu machen. "Ich werde alles geben, was ich habe, jeden einzelnen Tag!!"

Breaking: Dennis Schröder is finalizing a one-year, .6 million deal to return to the Lakers, his agent told ESPN. pic.twitter.com/DeWco7hwWC