Eröffnungsfeier Olympia 2022: So sehen Sie die Eröffnungsfeier in Peking live im TV und Stream

03.02.2022 | Stand: 07:22 Uhr

Unter strengen Corona-Bedingungen starten am Freitag, 4. Februar, die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking mit einer Eröffnungsfeier. Wie immer inszeniert der Gastgeber die Olympischen Spiele mit einer pompösen Feier und dem Entzünden der Olympischen Flamme am Austragungsort. Obwohl zuvor schon einige Wettbewerbe gestartet haben, beginnen die Olympischen Winterspiele offiziell mit der Eröffnungsfeier.

Olympia 2022: Eröffnungsfeier steht im Zeichen des Frühlings

Schauplatz der Eröffnungsfeier ist schon wie bei den Olympischen Sommerspielen 2008 das Nationalstadion in Peking, aufgrund seiner Form auch als „Vogelnest“ bekannt. Bei der Feier soll der Chinesische Frühling beziehungsweise das Chinesische Neujahrsfest als Thema im Vordergrund stehen.

Um welche Uhrzeit findet die Olympische Eröffnungsfeier statt? Welcher Sender überträgt die Olympia Eröffnung 2022 im TV? Wer trägt für Deutschland die Fahne? Alle Informationen zum Auftakt von Olympia 2022 finden Sie hier.

So sehen Sie die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele live im TV und Stream:

Die Eröffnungsfeier bei Olympia 2022 in Peking am Freitag, 4. Februar 2022, wird live und in voller Länge im Free-TV des ZDF übertragen

Die TV-Übertragung der Olympischen Winterspiele findet zwei Wochen lang im Wechsel in der ARD und im ZDF statt

Beginn der Eröffnungsfeier ist um 13 Uhr (MEZ), das ZDF überträgt die Olympia-Eröffnungsfeier am Freitag bereits um 12.10 Uhr

Moderation übernimmt Katrin Müller-Hohenstein.

Olympia 2022: Eröffnungsfeier im Live-Stream

ZDF und ARD zeigen die Eröffnungsfeier auch in kostenlosen Livestreams im Internet. Für den anderen Stream wird der Eurosport-Player benötigt, der rund 7 Euro im Monat kostet.

