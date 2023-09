"Endlich sexy": Schröder und Co. in Gold-Form nach Manila

Auch Mitfavorit Slowenien und Luka Doncic kassieren gegen Deutschlands Basketballer eine Schlappe. Ein interner Zoff treibt Schröder und Co. bei der WM kräftig an. Nun wartet ein Außenseiter.

Das war schon weltmeisterlich. Die deutschen Basketballer haben sich eine Woche vor dem WM-Finale in den Kreis der Goldfavoriten aufgeschwungen und dabei auch großen internen Turbulenzen getrotzt.

"Deutscher Basketball ist endlich sexy. Das ist geil. Ich fühle mich sehr privilegiert, Teil dieser Welle zu sein", sagte Moritz Wagner nach dem begeisternden 100:71 über Slowenen mit Superstar Luka Doncic. Mit fünf Siegen aus fünf Spielen kann Deutschland nun mit ganz viel Selbstvertrauen die Reise zur Endrunde nach Manila antreten. Dort werden WM-Medaillen und Olympia-Tickets für 2024 in Paris vergeben.

Heftiger Zoff zwischen Schröder und Herbert

Die perfekte Ausbeute überstrahlte in Okinawa auch einen heftigen Disput zwischen Kapitän Dennis Schröder und Bundestrainer Gordon Herbert. "Setz Dich hin", brüllte der 64 Jahre alte Coach zu seinem Anführer, als dieser Kumpel Daniel Theis mit deutlichen Worten kritisierte, statt Herbert zuzuhören. Schröder aber blieb auch nach der Ansage stehen und konterte die Worte des Bundestrainers: "Rede nicht so mit mir."

Herbert wechselte Schröder daraufhin aus, der 29-Jährige zahlte nach seiner rund sieben Minuten langen Denkpause mit einer herausragenden Leistung (24 Punkte, zehn Assists) alles zurück.

"Wir müssen einen besseren Job machen, um in die Partie zu kommen. Wir können nicht immer einem Rückstand hinterherlaufen, gerade jetzt, wo es in die K.o.-Runde geht", warnte Schröder.

Viertelfinale am Mittwoch gegen Lettland

Das erste deutsche WM-Viertelfinale seit 2006 steigt am Mittwoch (10.45 Uhr/Magentasport) in der Mall of Asia Arena in der philippinischen Hauptstadt Manila - Gegner ist Außenseiter Lettland. "Das ist eine große Überraschung, aber sie haben sehr guten Basketball gespielt. Sie spielen sehr hart. Das ist das nächste Spiel, nur darum geht es für uns", sagte Herbert. In einem möglichen Halbfinale würde Olympiasieger USA warten. Das Team von Cheftrainer Steve Kerr patzte beim 104:110 gegen Litauen erstmals bei dieser WM.

Die Teamkollegen wollten zuvor die Szene mit Schröder und Herbert nicht überbewerten. Im Gegenteil, Moritz Wagner fand sogar Gefallen daran. "Ihr kennt das doch selbst. Manchmal geht einem ein Arbeitskollege auf den Keks, dann redet man miteinander, wie erwachsene Leute und dann geht es weiter. Es ist kein großer Deal. Ich finde so etwas geil. Das ist keine große Sache", sagte der NBA-Profi der Orlando Magic. Abgeschlossen ist der Fall aber noch nicht. "Wir werden das intern klären", sagte Herbert. Konsequenzen oder weitere Gespräche schloss er nicht aus.

Krach in der Auszeit als sportlicher Weckruf

Der Krach in der Auszeit war der sportliche Weckruf. Nach der Hereinnahme von Schröder startete die nächste sportliche Gala der Basketballer, die als eines von gerade mal zwei Teams ungeschlagen zur Endrunde reisen. "Großes Lob an alle, die in der Kabine sind. Jeder packt sein Ego für das Team zur Seite. Und jeder lässt mich auch das Team anführen. Jeder hört jedem zu und das zeichnet uns aus", hob Schröder hervor.

So gelöst und euphorisch wie nach anderen Siegen bei dieser WM wirkte der Spielmacher aber nicht. Seine Verbalattacke gegen Theis relativierte der Kapitän schnell. "Ich kenne Daniel seit ich zwölf bin. Da waren wir Kinder, da haben wir genau das gleiche gemacht. Wenn mir was nicht gefällt, dann sage ich ihm das. Und das gleiche andersherum auch. Ich glaube, das hat ihn etwas gekratzt und genervt", sagte Schröder. Sein Kumpel Theis wirkte danach angestachelt, er trug vor 6634 Zuschauern 14 Punkte und zahlreiche starke Aktionen bei. Sloweniens NBA-Star Doncic erzielte 23 Punkte, doch sein Team war chancenlos.

Mögliche Rückkehr von Franz Wagner am Mittwoch

Es ist erstaunlich, wie mühelos der EM-Dritte des Vorjahres ohne Jungstar Franz Wagner durch das Turnier kommt. Für den 22 Jahre alten Flügelspieler war es bereits das vierte WM-Spiel in Serie, das er verpasste. Eine Rückkehr ist auch bis zum ersten K.o.-Spiel in Manila keine Selbstverständlichkeit. "Franz ist wirklich nah dran. Es ist hart zu sagen. Ich hoffe, es reicht für Mittwoch", sagte Herbert vor dem Spiel. Dass sich das Training mit Körperkontakt seit Tagen verzögert, dürfte kein gutes Zeichen sein.

Deutschland verlässt Okinawa nach Siegen über Gastgeber Japan, Mitfavorit Australien, Finnland, Georgien und nun Slowenien makellos. Vier der fünf Siege waren komplett ungefährdet. Die erste WM-Medaille seit 2002 mit Dirk Nowitzki scheint realistisch. Am Montag reisen die Schützlinge von Chefcoach Herbert von der japanischen Insel per Charterflug auf die Philippinen.