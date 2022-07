Erste Allgäu-Medaille! Karl Geiger gewinnt Silber - Gold für Eisenbichler

Doppelsieger, Doppelsieger, hey, hey! Mega-Leistung der deutschen Skispringer am Samstag in Seefeld. Markus Eisenbichler wird Weltmeister und der Oberstdorfer Karl Geiger gewinnt Silber.

27.07.2022 | Stand: 11:41 Uhr

Bilderstrecke

Der Medaillen-Tag von Karl Geiger

„Unglaublich“ und „Wahnsinn“, das sind die ersten Reaktionen von Karl Geiger nach seiner Silbermedaille beim WM-Skispringen in Innsbruck. Der 26-jährige vom Skiclub Oberstdorf strahlte wie ein Honigkuchenpferd, nachdem feststand, dass er hinter seinem Teamkollegen Markus Eisenbichler, der noch nie einen Weltcup gewann, nun aber Weltmeister ist, Silber gewinnt. Vor 12.400 Zuschauern wurde der Schweizer Kilian Peier Überraschungs-Dritter.

Die Top Ten:

1. Markus Eisenbichler (GER)

2. Karl Geiger (GER)

3. Killian Peier (SUI)

4. Ryoyu Kobayashi (JPN)

5. Kamil Stoch (POL)

6. Stefan Kraft (AUT)

7. Johann Andre Forfang (NOR)

8. Robert Johansson (NOR)

9. Richard Freitag (GER)

10. Timi Zajc (SLO)

Bilderstrecke

WM: Doppelgold für Deutschland am Samstag

Geiger gestand, dass er enorm nervös gewesen sei, als der zur Halbzeit vor ihm liegende Japaner Ryoyu Kobayashi seinen zweiten Sprung nach unten zirkelte. Der Weltcup-Dominiator landete aber schon bei 126,5 Metern. Geiger war davor solide wie immer gesprungen, überquerte mit 130,5 Metern auch locker die grüne Linie, musste wegen der wackligen Landung allerdings zittern, ob er wirklich die Führung übernehmen kann.

Als die „1“ aufblinkte, brach großer Jubel aus, als Kobayashi unten war, war klar, dass Geiger eine Medaille bereits sicher hatte. Danach - so Geiger - folgte eine Granate von Eisenbichler, der sich mit der Tagesbestweite auf 135,5 Metern zum neuen Weltmeister krönte. Auch Kilian Peier aus der Schweiz bewies Nerven, er rettete mit einem Sprung auf 129,5 Metern noch die Bronze-Medaille.

Weltmeister Eisenbichler war sprachlos: „Ich bin grad voll am Zittern. Normal bin ich cooler und abgeklärter. Es ist einfach geil jetzt. Ich habe alles in die Waagschale gelegt und mir gedacht: entweder ich zerreiß was - oder ich geh hier ohne raus.“

Nach der Pressekonferenz und der offiziellen Siegerehrung in Seefeld werden Eisenbichler und Geiger am Samstagabend im deutschen Haus sicher gefeiert. Zu sehr sollten sie's aber nicht krachen lassen. Denn: Am morgigen Sonntag geht's weiter mit der Nordischen Ski-WM in Seefeld. Beim Teamspringen der Männer (ab 14.45 Uhr) gibt's sehr gute Chancen für eine Medaille für Deutschland.

Schade für das Allgäu: Für den Teamsprint in der Nordischen Kombination (ab 10.30 Uhr) wurde Johannes Rydzek nicht nominiert.