Erster deutscher Athlet in Peking positiv auf Corona getestet

In der Olympischen Bubble in Peking ist nun der erste deutsche Sportler positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

02.02.2022 | Stand: 15:53 Uhr

Eiskunstläufer Nolan Seegert ist als erster deutscher Sportler bei den Olympischen Winterspielen in Peking positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 29-Jährige befinde sich in einem Isolations-Hotel und sei symptomfrei, teilte der Deutsche Olympische Sportbund am Mittwoch mit.

Eiskunstlauf: Europameisterschaft, Paare, Kurzprogramm: Minerva Hase und Nolan Seegert aus Deutschland in Aktion. +++ dpa-Bildfunk +++ Bild: Sergei Bobylev

Die Verantwortlichen der Spiele verfolgen den Plan, Olympia in einer Blase abzuschirmen. Das bedeutet, dass alle Beteiligten so gut wie keinen Kontakt zur Außenwelt haben sollten. Die Corona-Regeln innerhalb der "Bubble" in Peking sind sehr streng. Bereits einige Sportler mussten aufgrund einer Corona-Infektion ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen absagen.

