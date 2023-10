Der kriselnde Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 hat den ersten Sieg unter dem neuen Trainer Karel Geraerts geholt. Die Königsblauen siegten am elften Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga gegen Hannover 96 3:2 (1:0) und stellten als Tabellen-16. den Anschluss zum unteren Tabellenmittelfeld wieder her.

28.10.2023 | Stand: 15:08 Uhr

Der FC St. Pauli holte sich unterdessen durch ein Tor in letzter Minute beim 2:1 (0:1) gegen den Karlsruher SC die Tabellenspitze von Fortuna Düsseldorf zurück. Die Fortuna hatte am Freitag in Braunschweig 4:1 gewonnen. Neben Schalke verbuchte auch Hertha BSC als weiterer Bundesliga-Absteiger einen dreifachen Punktgewinn, die Berliner siegten gegen den SC Paderborn 3:1 (2:0).