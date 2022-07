ESVK: Ein Stadion, drei Perspektiven

Noch läuft die Saison des ESV Kaufbeuren in der DEL 2 auf vollen Touren. Doch in wenigen Wochen fällt der letzte Vorhang in der Sparkassen-Arena am Berliner Platz, bevor die Buron Joker in ihre neue Arena umziehen, die derzeit entsteht. Für uns Anlass, drei Redakteure unterschiedlicher Fachrichtungen zu bitten, ein Eishockeyspiel aus ihrer jeweiligen Sicht zu kommentieren. Video inklusive...

21.07.2022 | Stand: 11:11 Uhr

Zum einen ist da der Platzhirsch Dominik Riedle (26), der als Sportredakteur Stammgast in der Arena ist. Zum anderen mit dabei: Kulturredakteur Martin Frei (41), der normalerweise in besser beheizten Veranstaltungsorten zu finden ist. Last, not least: Alexander Vucko (51), der sich ansonsten neben der Stadtpolitik vor allem um Wirtschaftsthemen kümmert.

Eine große Inszenierung, lautet das fachmännische Urteil unseres Kultur-Experten über die Stimmung beim ESVK. Bild: Harald Langer

Die sportliche Sicht

Es war klar: Wenn der Kultur- und der Wirtschaftsredakteur mit ins Eisstadion gehen, werden sie auf viele andere Dinge achten als bloß auf zwei Teams, die dem Puck hinterher jagen. Aber die Frage des Kollegen in einem der spannendsten Momente des Spiels des ESV Kaufbeuren gegen die Löwen Frankfurt ließ den regelmäßigen Eishockey-Beobachter dann doch ratlos zurück: „In welcher Phase des Spiels befinden wir uns eigentlich?“ Klar, die laute Musik, die aus den Lautsprechern dröhnt, Fangesänge und Lichtershow verschmolzen auch am Sonntag wieder zu einem Gesamtkunstwerk. Vor allem ohne den mitfiebernden Anhang der Rot-Gelben wären die Heimspiele des ESVK freilich wesentlich trostloser. Doch aus sportlicher Sicht hatte die Partie doch so viel mehr zu bieten als nur Lichtershow oder euphorisierende Musikeinspielungen, die die Aufmerksamkeit der Kollegen offenbar mehr auf sich zog als der Schlagabtausch auf dem Eis.

Immerhin stand es 1:1 zu Beginn des zweiten Drittels, die Kaufbeurer stemmten sich gegen die stärker werdenden Frankfurter. Das Spiel stand auf Messers Schneide: Wer setzt sich nun durch? Nachdem der Schiedsrichter in der 26. Minute zwei Strafminuten gegen Torwart Stefan Vajs wegen Stockschlags verhängt hatte, nutzten die Löwen die Gunst der Stunde und drehten das Spiel. Auch in der Folge hatte die Partie aus sportlicher Sicht durchaus seinen Reiz: Sebastian Osterloh hatte in der neunten Minute den Puck aufs gegnerische Gehäuse gepfeffert, der Unparteiische ließ per Videobeweis klären, ob die Scheibe hinter der Torlinie war oder nicht.

Natürlich war auch rund um die Partie wieder ein großes Spektakel geboten. Doch am Ende sollte man nicht vergessen, worum es eigentlich geht, wenn in der laufenden Saison durchschnittlich 1.777 Zuschauer in die Sparkassen-Arena pilgern: Zwei Teams jagen dem Puck hinterher – und kämpfen darum, wer am Ende die Punkte mit nach Hause nimmt. Dominik Riedle

Die kulturelle Sicht

Stadion-Inspektion: Das Triumvirat bereitet sich auf den gemeinsamen Eishockey-Besuch vor. Bild: Mathias Wild

Eine große Inszenierung ist das ohne Zweifel, was da zuletzt am Sonntagabend wieder im Kaufbeurer Eisstadion über die Bühne ging. Die Joker gegen die Löwen aus der Goethestadt Frankfurt. Und wenn es inzwischen sogar für Großintellektuelle zum guten Ton gehört, ihr Fußball-Fantum zu betonen, dann ist das Kaufbeurer Eisstadion sicher kein völlig absurder Ort für einen Kulturredakteur. Während sich dieser also jüngst dem Berliner Platz annäherte und dabei „It’s a long way to the top“ von AC/DC aus den Lautsprechern drang, erinnerte ihn das geschwungene Dach plötzlich an das der endlich eröffneten Elbphilharmonie.

Klar unterscheiden sich Atmosphäre und Akustik des Hamburger Prunkbaus von denen der maroden Arena am Berliner Platz wie die Ostallgäuer Eishockey-Hobbyrunde von der NHL. Gemeinsam ist ihnen aber die Eigenschaft als Orte der Inszenierung. Auch bei der Partie ESVK gegen Frankfurter Löwen wurden das (Welt-)Theater des ewigen Kampfes auf dieser eisigen Bühne, das dennoch bergende Gebäude und das mitfiebernde Publikum zu einem aparten Gesamtkunstwerk. Durchaus auch im Wagner’schen Sinne. Dazu kommen eine Lichtshow, die die Kegel der Strahler bei kniffligen Torszenen genau dort vereinigt, Videoeinspielungen, die selbst die Verhängung von Zeitstrafen mit audiovisuellen Kabinettstückchen kommentieren, und bei passenden Gelegenheiten pointierte Musikfetzen von den „Ärzten“ bis hin zum 50er-Jahre-Schlager. Die Stars des Kaufbeurer Eishockey-Theaters sind aber, abseits der professionellen Protagonisten auf dem Eis, eindeutig die Kulturschaffenden auf der Westtribüne, die Hardcore-Fans.

Unter der Leitung eines Megafon bewehrten Maestros singen, reimen und trommeln die Ultras, was das Zeug hält. Ganz reales Welttheater eben - zeitgenössisch, unmittelbar, authentisch und irgendwie auch bei beißenden Minusgraden schön. Martin Frei

Die wirtschaftliche Sicht

Wirtschaftlich betrachtet ist die Niederlage gegen die Frankfurter am Sonntag kein Beinbruch: Wochenbeginn. Die Fans müssen zur Arbeit. Blasenentzündung und Krankheitstage würden die Solidargemeinschaft belasten. Unterm Strich: Hätten die Joker noch so gut gespielt, das Stadion wäre nicht ausverkauft gewesen. Dennoch: Glühwein und Schupfnudeln sind bei minus vier Grad gefragt. Und im VIP-Bereich dampft es aus Espresso-Tässchen, schon bevor die Joker mit einem Tor für kurze Euphorie sorgen. Eine Wertschöpfungsdebatte, einst in Zusammenhang mit dem Stadionneubau entflammt, braucht niemand zu führen.

Nirgendwo in Kaufbeuren brummt die Wirtschaft mehr, während der ESVK aufs Eis geht. In aller Regel lange Schlangen an den Kassen, an Fressbuden und im „Puck“. Jedes Tor steigert den Hektoliterabsatz. Überall Konsum. So viele Werbebotschaften wie in keinem anderen bundesligatauglichen Stadion. Auf Tafeln, an der Bande, durchs Eis schimmernd. 100? 200? Die ESVK-Führung weiß es nicht. Wenn aber mal ein Schild ausgewechselt wird, fragen sofort die Fans nach. Also: Werbung wirkt. In den Pausen lässt ein Autohaus sogar Fahrzeuge übers Eis rollen. Boliden mit Sitzheizung.

Auch Löwen-Anhänger müssen heute bibbern. „Bei uns hat’s zehn Grad mehr“, sagt einer aus Hessen, der einige Euro im Kneipengürtel rund um den Berliner Platz lässt. „Wird Zeit für das neue Stadion.“ 15/16 Grad soll es in der Halle haben. Beim ESVK freut man sich auf die neue Zielgruppe. Ehefrauen.

„Der ESVK ist eine Wirtschaftskraft in Kaufbeuren“, sagt Präsident Kielhorn im überhitzten VIP-Raum, während Trainer Brockmann letzte Kräfte bei seinen Jungs in der Kabine mobilisiert. Heute vergeblich. Warum, weiß bestimmt der Kollege vom Sport. Chancenverwertung und so. Die Fans leisten indes ihren Beitrag, damit wenigstens die Kasse stimmt: am Gaißenstand. Alexander Vucko