Europa League im TV: So sehen Sie FC Barcelona gegen Eintracht Frankfurt im Live-TV - RTL, DAZN, SKY

Sky, DAZN oder Free-TV? Wer übertragt heute Eintracht Frankfurt gegen den FC Barcelona im Stream und im TV? Infos zum Anpfiff, Ausgangslage und Übertragung.

07.04.2022 | Stand: 10:58 Uhr

Wo läuft heute Fußball im Fernsehen? Eintracht Frankfurt freut sich auf einen echten Knaller-Gegner. Der FC Barcelona ist aus der Champions League ausgeschieden und tritt nun in der Europa League an - gegen die Eintracht aus Frankfurt. Heute reist das Star-Ensemble des FC Barcelona (mit unter anderem Marc-André ter Stegen, Pedri, Ousmane Dembélé und Frenkie de Jong) an den Main. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Läuft die Europa League im Fernsehen? Wo kann ich FC Barcelona gegen Frankfurt sehen? Kommt das sogar im Free-TV? Hier erfahren Sie es.

Europa League: Welche Spiele finden heute statt?

Donnerstag, 7. April 2022 18.45 Uhr RB Leipzig gegen Atalanta Bergamo RTL+

Donnerstag, 7. April 2022 21.00 Uhr Eintracht Frankfurt gegen FC Barcelona RTL und RTL+

Donnerstag, 7. April 2022 21.00 Uhr West Ham gegen Olympique Lyon RTL+

Donnerstag, 7. April 2022 21.00 Uhr Sporting Braga gegen Glasgow Rangers RTL+

Europa League: Wie sieht man den FC Barcelona gegen Frankfurt live?

Gute Nachrichten für alle Fußball-Freunde: Das Spiel Eintracht Frankfurt gegen FC Barcelona ist im live im Free-TV zu sehen! RTL überträgt im regulären Fernsehen ab 20.15 Uhr die Partie mit Moderatorin Laura Papendick und dem Allgäuer Experten Karl-Heinz Riedle. Live zu sehen ist das Spiel auch im online-Stream über RTL+ (ehemals tvnow). Das Rückspiel am kommenden Donnerstag (14.4) im Camp Nou in Barcelona überträgt RTL ebenfalls.

Die Mediengruppe RTL hat sich ab der Saison 2021/22 das Europa-League-Paket gesichert. Bis 2024 werden in Deutschland alle Spiele der EL und der Conference League auf RTL, dem Sender Nitro oder eben dem Streaming-Portal RTL+ zu sehen sein. In Deutschland gilt dieser Vertrag exklusiv, teilt die Mediengruppe mit.

Heute als Experte beim Spiel Eintracht Frankfurt gegen den FC Barcelona: Der Allgäuer Weltmeister Karl-Heinz Riedle. Bild: Ina Fassbender, dpa (Archiv)

Ausgangslage: FC Barcelona gegen Eintracht Frankfurt

Für die Eintracht aus Frankfurt ein Jahrhundertspiel - für den FC Barcelona ein möglicher Trostpreis. Während Barca trotz Geld- und Leistungssorgen eigentlich Stammgast in der Champions League ist, verpassten die Katalanen in der Saison 21/22 den Einzug in die Playoffs.

Vereins-Ikone Xavi als Trainer war tief enttäuscht, brachte den FC Barcelona aber wieder auf Kurs. Den Meistertitel in "La Liga" wird Barca zwar nicht holen - Real Madrid hat zwölf Punkte Vorsprung - doch fegte Xavis Mannschaft die Madrilenen im "El Clásico" mit 4:0 aus dem eigenen Stadion.

Frankfurt, in der Bundesliga nach einem Remis gegen Greuther Fürth auf Platz 9, hat dagegen kaum etwas zu verlieren. "Es wird sicher ein wunderbarer Fußball-Abend. Wir sehen uns gut gerüstet und freuen uns auf dieses Spiel", sagt Trainer Oliver Glasner. Die Hessen können auf die Unterstützung der heimischen Fans hoffen - das Stadion ist seit Wochen ausverkauft. 48.000 Menschen wollen die Eintracht heute am Donnerstag nach vorne peitschen.

Europa League: Wer überträgt RB Leipzig gegen Bergamo?

Zweites Spiel mit deutscher Beteiligung in der Europa League: RB Leipzig muss zuhause gegen Atalanta Bergamo ran. Dieses Spiel (Anpfiff 18.45 Uhr) ist lediglich auf dem Premium-Portal von RTL zu sehen. RTL+ kostet nach einem kostenlosen Probemonat 4,99 Euro im Monat. Dort werden auch die Begegnungen West Ham gegen Olympique Lyon und Sporting Braga gegen Glasgow Rangers gezeigt live im Stream zu sehen sein.