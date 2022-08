European Championship 2022: Leichtathletik heute im TV und Stream

Fast 13 Stunden Leichtathletik pur. Wer überträgt die Qualifikationen in der Leichtathletik heute im Livestream und TV?

17.08.2022 | Stand: 09:34 Uhr

Seit Montag laufen die zweiten European Championships in München. ARD und ZDF wechseln sich ab in der Übertrag des sportlichen Großevents 50 Jahre nach den Olympischen Spielen. Am siebten Wettkampftag stehen auch wieder diverse Qualifikationen für die Leichtathletik an.

Wer überträgt die Qualifikationen der Leichtathletik im Fernsehen?

Im klassischen TV ist heute das ZDF mit der Übertragung dran. Ab 9.50 Uhr geht es mit dem sportstudio live los. Heute ist unteranderem der erste Wettkampftag des Siebenkampfes der Frauen mit 100m Hürden, Hochsprung und Kugelstoßen, abgerundet mit der Sprintdistanz 200 Meter.

9.50 - 12 Uhr:

Siebenkampf der Frauen : 100m Hürden und Hochsprung Qualifikation Gruppe B für Hammerwurf der Männer Vorläufe für 400m Hürden der Frauen und Männer

12.02 - 14 Uhr: Qualifikation : Diskuswurf der Männer und Dreisprung der Frauen

14.02 - 17 Uhr: Liveübertrag von der Schwimm EM in Rom und den Finals im Wasserpringen (Synchron 3m und Einzel 10m der Frauen)

17.05 - 19 Uhr: Diverse Finals bei Männern und Frauen in Rom, unteranderem tritt Ole Braunschweig auf die 100m Rücken an

19.15 - 22.40 Uhr: Halbfinale : 110m Hürden der Männer Finals : Stabhochsprung der Frauen, Dreisprung der Männer, Hammerwurf der Frauen, 400m der Männer und Frauen, sowie 110m Hürden der Männer Siebenkampf der Frauen : 200m Lauf und Kugelstoßen



Wo kann ich Leichtathletik im Livestream schauen?

Sowwohl Das Erste und auch das ZDF übertragen die Wettkämpfe der European Championships 2022 live per Stream.

20 Uhr - Stabhochsprung Finale der Frauen

20.15 Uhr - Dreisprung Finale der Männer

21 Uhr - Hammerwurf Finale der Frauen

21.43 Uhr - 400m Finale der Männer

22.02 Uhr - 400m Finale der Frauen

22.22 Uhr - 110m Hürden Finale der Männer

Das ZDF hat einen Livestream angesetzt der von 9.49 Uhr bis 23 Uhr geht und den gesamten siebten Wettkampftag abdeckt.

Was sind die European Championships?

Zuerst 2018 ausgetragen in den Gastgeberstädten Glasgow (Schottland) und Berlin, sind die European Championships eine Zusammenlegung bereits bestehender Europameisterschaften. Von Leichtathletik im Münchener Olympiastadion von 1972 bis hin zum Beachvolleyball am Königsplatz ist alles an Spitzensport abgedeckt. Unter anderem wird auch in Landsberg am Lech Sport ausgetragen - am Sonntag wird das Straßenrennen der Frauen in der Altstadt ausgetragen. Um 11.30 Uhr wird im Massenstart in die Pedale getreten. Ziel ist die Münchener Innenstadt nach 130 Kilometern.

