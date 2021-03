So erinnert sich Evi Sachenbacher-Stehle an ihre großen WM-Triumphe

Evi Sachenbacher-Stehle hat mit der Langlauf-Staffel Gold bei Weltmeisterschaft und Olympischen Spielen gewonnen. Die Allgäuerin kennt die Tücken einer Heim-WM.

03.03.2021 | Stand: 16:39 Uhr

Das ist ihr Moment für die Ewigkeit. Ein Augenblick, an den Evi Sachenbacher-Stehle in den vergangenen fast 20 Jahren immer wieder zurückgedacht hat. Als sie bei der Nordischen Ski-WM 2003 in Val di Fiemme (Italien) als Schlussläuferin der deutschen Langlauf-Staffel auf die Zielgerade einbog, mit der deutschen Fahne in der Hand – und großem Vorsprung. „Ich bin unglaublich glücklich, dass ich so etwas Einmaliges und Unvergessliches als Sportlerin erleben durfte“, sagt die inzwischen 40-Jährige. Damals gewannen die deutschen Langläuferinnen die Goldmedaille. Ungefährdet. Es war für Sachenbacher-Stehle bereits der zweite große Triumph. Denn schon bei den Olympischen Spielen 2002 in Salt Lake City war das DSV-Quartett nicht zu schlagen.