Ewan gewinnt erste Etappe der Deutschland-Tour

Caleb Ewan hat die erste Etappe der Deutschland-Tour gewonnen. Der Favorit aus Australien siegte am Donnerstag in Meiningen im Sprint souverän vor dem Italiener Jonathan Milan.

25.08.2022 | Stand: 17:16 Uhr

Auf der in Weimar gestarteten 171,7 Kilometer langen Etappe belegte Max Kanter den dritten Platz vor Felix Groß. In der Gesamtwertung führt weiterhin der Italiener Filippo Ganna. Der Zeitfahr-Weltmeister liegt zwei Sekunden vor dem Niederländer Bauke Mollema und drei Sekunden vor Milan und Titelverteidiger Nils Politt.

Der Kölner hat am Freitag gute Chancen, das Rote Trikot des Spitzenreiters zu übernehmen. Auf den 200,7 Kilometern von Meiningen nach Marburg müssen auf der Schlussrunde zwei Anstiege bewältigt werden, weshalb eine Sprintankunft unwahrscheinlich ist. Die Rundfahrt endet am 28. August in Stuttgart.