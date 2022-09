So sehen Sie das Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern live im TV und im Stream

Am 7. Spieltag der Bundesliga trifft der FC Bayern auf den FC Augsburg. Wie Sie das Spiel live im TV und im Stream sehen können, erfahren Sie in diesem Artikel.

16.09.2022 | Stand: 08:57 Uhr

Nach einer fulminanten Champions-League-Woche mit einem Wiedersehen eines alten Kollegen und einem 2:0-Sieg gegen den FC Barcelona, folgt ein Wochenende an dem der Bundesliga-Alltag ruft. Der FC Bayern trifft auf den FC Augsburg. Doch die Münchner stehen dabei inzwischen schon etwas unter Zugzwang: Nach zuletzt drei (!) Remis in Serie sind die Bayern beinah schon zum Siegen verdammt. Die Augsburger dürften jedoch etwas dagegen haben. Die Fuggerstädter wollen an ihren zweiten Saison-Sieg gegen Aufsteiger Werder Bremen am vergangenen Wochenende anknüpfen. Wo Sie die Partie zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern München im TV oder im Live-Stream verfolgen können, lesen Sie in diesem Artikel.

FC Augsburg - FC Bayern München in der Bundesliga: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Der FC Bayern reist am Samstag, 17. September, nach Augsburg. Dort ist um 15.30 Uhr Anstoß in der WWK-Arena.

FC Augsburg gegen den FC Bayern: Übertragung live im TV und Stream - auch im Free-TV?

Einzig das Eröffnungsspiel der Bundesliga-Saison und der Rückrundenauftakt wird im Free-TV übertragen. SAT.1 zeigt die beiden Partien. Um alle anderen Bundesliga-Spiele zu sehen - und damit auch die Partien des FC Bayern - werden gleich zwei Abonnements bei Pay-TV-Sendern benötigt. Der kostenpflichtige Sport-Streaming-Anbieter Dazn besitzt die Ausstrahlungsrechte für alle Bundesliga-Spiele die am Freitag und am Sonntag stattfinden. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt hingegen alle Samstagspartien - sowohl einzeln als auch in der Konferenz. Auch alle Partien der Bundesliga dienstags und mittwochs in sog. Englischen Wochen überträgt Sky. (Lesen Sie auch: So sehen die neuen Trikots des FC Bayern zur diesjährigen Wiesn aus)

Es besteht die Möglichkeit zwischen einer linearen Übertragung im Pay-TV oder einem Live-Stream über Wow TV zu wählen. Damit läuft auch das Spiel zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern auf Sky, bzw. Wow TV. Wer ein Abo besitzt, kann sich entscheiden, ob er das Spiel einzeln oder in der Konferenz sehen möchte. Hier sind alle wichtigen Info zur Übertragung des Spiels zwischen Augsburg und Bayern für Sie zusammengefasst:

Begegnung: FC Augsburg vs. FC Bayern München, 7. Spieltag, Bundesliga-Saison 2022/23

FC Augsburg vs. FC Bayern München, 7. Spieltag, Bundesliga-Saison 2022/23 Datum: Samstag, 17. September 2022

Samstag, 17. September 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: WWK-Arena, Augsburg

WWK-Arena, Augsburg Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Wow TV

FC Augsburg - FC Bayern: Wo gibt es die Highlights zu sehen?

Wer sich kein Abonnement bei Sky oder Dazn leisten möchte, der kann auch die Zusammenfassungen der Bundesliga-Partien nach Abpfiff ansehen. Die Highlights der Bundesliga-Spiele am Samstag sind nicht nur im Pay-TV bei Dazn oder Sky zu sehen. Die ARD zeigt die Zusammenfassungen der Samstagsspiele in der Sportschau ab 18.30 Uhr. Und auch im ZDF-Sportstudio am späten Samstagabend ab 23 Uhr sind die Bundesliga-Highlights zu sehen.

Die Zusammenfassungen der Spiele am Sonntag sind ebenso im Ersten zu sehen. Aber auch Sport1 besitzt die Rechte, am Sonntag auch die Highlights der Freitags- und Samstagsbegegnungen auszustrahlen.

Im Internet zeigen sowohl die ARD, das ZDF als auch Sport1 immer ab montags die Highlight-Clips von allen Spielen der Bundesliga und 2. Bundesliga.