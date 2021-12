Kölns Trainer Steffen Baumgart spricht vor dem Duell mit dem FCA über Versäumnisse in der Politik, die Konzepte in der Bundesliga und was er von Karneval hält.

10.12.2021 | Stand: 10:00 Uhr

Herr Baumgart, am Freitag empfangen Sie mit dem 1.FC Köln den FC Augsburg. Sie sind noch ohne Sieg gegen den FCA, allerdings hatten Sie mit Paderborn auch erst zwei Spiele.