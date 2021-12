FC Augsburg nur mit Remis gegen Fürth - Gladbach vergibt Sieg

Gladbach hätte gegen Hoffenheim gewinnen können, vertendelt aber den Sieg. Bei der Eintracht läuft es. Der FC Augsburg ließ zwei wichtige Punkte liegen.

18.12.2021 | Stand: 17:47 Uhr

Keine Treffer im Duell zwischen Fürth und Augsburg: Die Gastgeber vermieden es durch das Remis mit nun fünf Zählern immerhin, die Negativmarke von Tasmania Berlin aus der Saison 1965/66 einzustellen. Damals schlossen die Berliner die Hinrunde mit 15 Niederlagen, einem Remis und nur einem Sieg ab. Augsburgs Vorsprung auf Bielefeld auf dem direkten Abstiegsplatz schmolz auf zwei Zähler.

Die erste Hälfte war extrem ereignisarm. Das dürftige Niveau des Bayern-Duells entsprach schließlich den niedrigen Temperaturen im coronabedingt zuschauerfreien Stadion. In der zweiten Halbzeit kombinierte Fürth bis zum Sechzehner gefällig. Augsburgs Keeper Rafal Gikiewicz versuchte, seine Mitspieler lautstark aufzurütteln. Beide Teams leisteten sich aber auch einige Abspiele ins Nichts. Der eingewechselte Ruben Vargas sorgte beim FCA immerhin für zaghafte Gefahr - aber auch das war zu dürftig.

Bundesliga am Samstag: Gladbach kann Negativserie stoppen

Borussia Mönchengladbach hat seinen Negativlauf in der Fußball-Bundesliga zwar gestoppt, den Sieg bei der TSG Hoffenheim aber in der Nachspielzeit vergeben. Das Team von Adi Hütter kassierte am Samstag nach zuletzt vier Niederlagen in Serie das späte 1:1 (1:0). RB Leipzig musste im dritten Spiel unter dem neuen Trainer Domenico Tedesco mit 0:2 (0:0) gegen Arminia Bielefeld die erste Niederlage hinnehmen. Der Tabellenletzte Greuther Fürth punktete beim 0:0 gegen den FC Augsburg zum dritten Mal in dieser Saison. Vorerst neuer Fünfter ist Eintracht Frankfurt, das zum Jahresabschluss das Rhein-Main-Derby mit 1:0 (1:0) gegen den FSV Mainz 05 gewann. Union Berlin kletterte durch ein 1:0 (1:0) beim VfL Bochum auf Rang sechs.

Breel Embolo nutzte in Sinsheim in einer unterhaltsamen Partie mit zahlreichen Torchancen eine Ecke für die Gladbacher Führung (35. Minute). Kevin Akpoguma traf in der Nachspielzeit zum 1:1 (90.+1). Für die Fohlen war es zum Jahresabschluss immerhin der erste Punktgewinn seit fast einem Monat. Die TSG bleibt vorerst Vierter.

RB Leiptig unterliegt Bielefeld

Leipzig beendet die Hinrunde mit 22 Zählern auf einem enttäuschenden neunten Platz. Bielefeld gelang durch Tore von Janni Serra (57.) und Masaya Okugawa (75.) der zweite Liga-Sieg in Serie. Auch 20 Minuten in Unterzahl nach Rot für den eingewechselten Fabian Klos (70.) überstand die Arminia, die zwar Tabellen-17. bleibt, den Abstand auf den 16. Stuttgart aber vorerst auf einen Zähler verringerte.

Eintracht Frankfurt siegt gegen Mainz

Die Eintracht aus Frankfurt hat ihre Erfolgsserie fortgesetzt und geht als Team der Stunde in die kurze Winterpause der Bundesliga. Die Hessen gewannen am Samstag das Rhein-Main-Derby gegen den FSV Mainz 05 mit 1:0 (1:0) und belegen nach 17 Spieltagen trotz ordentlicher Startschwierigkeiten einen Europapokal-Platz. Neuzugang Jesper Lindström schoss für den Europa-League-Achtelfinalisten aus Frankfurt in der 35. Minute vor 15 000 genehmigten Zuschauern das entscheidende Tor.

Union Berlin ist zurück auf dem Erfolgskurs

Max Kruse hat Union Berlin zurück auf Erfolgskurs verholfen. Nach zuletzt zwei Partien seines Teams ohne Sieg und Tor sorgte der Routinier (16.), der trotz seiner Hochzeit zwei Tage zuvor in die Startelf zurückgekehrt war, beim 1:0 (1:0) beim VfL Bochum für den Treffer des Tages. Dank ihres zweiten Auswärtssieges verbesserten sich die Berliner auf Rang sechs.

