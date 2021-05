FC Bayern bestätigt Abschiede von Miroslav Klose und Hermann Gerland

Jetzt ist es fix: Der FC Bayern bestätigt, dass Miroslav Klose und Hermann Gerland kein Teil des Trainerstabs in der nächsten Saison sein werden.

Der FC Bayern München hat die Abschiede von Miroslav Klose und Hermann Gerland als Co-Trainer bestätigt. Die beiden verlassen den Fußball-Rekordmeister genauso wie Chefcoach Hansi Flick nach dieser Saison und werden nicht mehr unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann arbeiten.

Der Verein nannte die zwei am Dienstag "Persönlichkeiten", die "sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten große Verdienste um den deutschen Rekordmeister erworben haben". Der WM-Rekordtorjäger Klose (42) verlängerte seinen Vertrag nicht, Gerland (66) löst seinen bis 2022 laufenden Kontrakt auf.

Bilderstrecke

Hermann Gerland: Der Meisterschmied des FC Bayern

1 von 9 Nicht nur als Trainer war er bekannt: Für den VfL Bochum absolvierte Hermann Gerland (rechts) über 200 Partien. Von 1972 bis 1984 spielte er dort ausschließlich in der Bundesliga. Bild: dpa (Archivbild) Nicht nur als Trainer war er bekannt: Für den VfL Bochum absolvierte Hermann Gerland (rechts) über 200 Partien. Von 1972 bis 1984 spielte er dort ausschließlich in der Bundesliga. Bild: dpa (Archivbild) 2 von 9 Nachdem er seine Spielerkarriere beendet hatte, wechselte Gerland, gemeinhin auch als Tiger bekannt, auf die Trainerposition. Zuerst beim VfL Bochum, anschließend beim 1. FC Nürnberg, bei den Bayern-Amateuren sowie bei Arminia Bielefeld und dem SSV Ulm. In Bielefeld trainierte Gerland unter anderem Bruno Labbadia (links). Bild: Bernd Thissen, dpa Nachdem er seine Spielerkarriere beendet hatte, wechselte Gerland, gemeinhin auch als Tiger bekannt, auf die Trainerposition. Zuerst beim VfL Bochum, anschließend beim 1. FC Nürnberg, bei den Bayern-Amateuren sowie bei Arminia Bielefeld und dem SSV Ulm. In Bielefeld trainierte Gerland unter anderem Bruno Labbadia (links). Bild: Bernd Thissen, dpa 3 von 9 Seine erfolgreichste Zeit erlebte Hermann Gerland beim FC Bayern München. Von 2001 bis 2009 trainierte er die Amateure des Rekordmeisters. Als Jupp Heynckes 2009 von Jürgen Klinsmann übernahm, rückte Gerland als Co-Trainer zur Profimannschaft. Bild: Peter Kneffel Seine erfolgreichste Zeit erlebte Hermann Gerland beim FC Bayern München. Von 2001 bis 2009 trainierte er die Amateure des Rekordmeisters. Als Jupp Heynckes 2009 von Jürgen Klinsmann übernahm, rückte Gerland als Co-Trainer zur Profimannschaft. Bild: Peter Kneffel 4 von 9 Dort blieb der gebürtige Bochumer auch die nächsten Jahre. Sowohl unter Louis van Gaal (Mitte) ... Bild: Daniel Fischer, dpa Dort blieb der gebürtige Bochumer auch die nächsten Jahre. Sowohl unter Louis van Gaal (Mitte) ... Bild: Daniel Fischer, dpa 5 von 9 ... als auch unter Pep Guardiola blieb Gerland Co-Trainer bei den Bayern. In der Saison 2012/2013 feierte Gerland mit Jupp Heynckes als Cheftrainer seinen ersten Champions-League-Sieg. Bild: Andreas Gebert, dpa ... als auch unter Pep Guardiola blieb Gerland Co-Trainer bei den Bayern. In der Saison 2012/2013 feierte Gerland mit Jupp Heynckes als Cheftrainer seinen ersten Champions-League-Sieg. Bild: Andreas Gebert, dpa 6 von 9 Vor allem bei den jungen Spielern war Hermann Gerland immer beliebt und angesehen. Durch seinen guten Draht zum Nachwuchsbereich war der nun 66-Jährige maßgeblich für die Entwicklung von Spielern wie Bastian Schweinsteiger (rechts), Philipp Lahm und Thomas Müller verantwortlich. Bild: Alexander Hassenstein, dpa Vor allem bei den jungen Spielern war Hermann Gerland immer beliebt und angesehen. Durch seinen guten Draht zum Nachwuchsbereich war der nun 66-Jährige maßgeblich für die Entwicklung von Spielern wie Bastian Schweinsteiger (rechts), Philipp Lahm und Thomas Müller verantwortlich. Bild: Alexander Hassenstein, dpa 7 von 9 Nicht umsonst kürte ihn der DFB 2012 zum "Trainer des Jahres". Bild: Marius Becker Nicht umsonst kürte ihn der DFB 2012 zum "Trainer des Jahres". Bild: Marius Becker 8 von 9 In der Saison 2019/2020 erreichte Hermann Gerland unter Hansi Flick (rechts) zum zweiten Mal das Triple. Nachdem sich aber nun die Wege von Flick und den Bayern trennen und Julian Nagelsmann den Cheftrainerposten an der Säbener Straße übernimmt, muss nach Weltmeister Miroslave Klose auch Gerland seinen Platz räumen. Bild: Sven Hoppe, dpa In der Saison 2019/2020 erreichte Hermann Gerland unter Hansi Flick (rechts) zum zweiten Mal das Triple. Nachdem sich aber nun die Wege von Flick und den Bayern trennen und Julian Nagelsmann den Cheftrainerposten an der Säbener Straße übernimmt, muss nach Weltmeister Miroslave Klose auch Gerland seinen Platz räumen. Bild: Sven Hoppe, dpa 9 von 9 Wo es Hermann Gerland letztlich hinzieht, ist noch nicht bekannt. Für den Ruhestand fühlt sich der 66-Jährige jedenfalls noch zu jung. Bild: Matthias Balk, dpa Wo es Hermann Gerland letztlich hinzieht, ist noch nicht bekannt. Für den Ruhestand fühlt sich der 66-Jährige jedenfalls noch zu jung. Bild: Matthias Balk, dpa 1 von 9 Nicht nur als Trainer war er bekannt: Für den VfL Bochum absolvierte Hermann Gerland (rechts) über 200 Partien. Von 1972 bis 1984 spielte er dort ausschließlich in der Bundesliga. Bild: dpa (Archivbild) Nicht nur als Trainer war er bekannt: Für den VfL Bochum absolvierte Hermann Gerland (rechts) über 200 Partien. Von 1972 bis 1984 spielte er dort ausschließlich in der Bundesliga. Bild: dpa (Archivbild)

"Man kann gar nicht hoch genug bewerten, was Hermann Gerland für den FC Bayern geleistet hat", sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge über die zweieinhalb Jahrzehnte, in denen Gerland in München aktiv war. "Sein unbestreitbares Auge für Talente, seine geradlinige Persönlichkeit und sein besonderer Humor werden dem FC Bayern ebenso fehlen wie seine hohe fachliche und soziale Kompetenz. Die Türen beim FC Bayern werden für den "Tiger" immer offenstehen, er wird immer ein Teil der Bayern-Familie bleiben."

Wird Klose neuer Trainer bei Fortuna Düsseldorf?

Klose war nach seiner ersten Trainerstation im Nachwuchs der Bayern in dieser Saison als Flick-Assistent zu den Profis gekommen, wo er "als Stürmertrainer einen nicht zu unterschätzenden Anteil an Robert Lewandowskis Rekordsaison" gehabt habe, sagte Rummenigge. Klose erwarb unter der Saison den Fußball-Lehrer-Schein und ist laut Medienberichten ein Kandidat als Chefcoach bei Fortuna Düsseldorf.