FC Bayern bestreitet Bundesliga-Auftaktspiel in Mönchengladbach

Zum Saison-Eröffnungsspiel der Bundesliga muss der FC Bayern gegen Mönchengladbach ran. Damit treffen zwei neue Trainer aufeinander.

25.06.2021 | Stand: 13:38 Uhr

Der FC Bayern München tritt zum Saison-Eröffnungsspiel der Bundesliga am 13. August bei Borussia Mönchengladbach an. Dies geht aus dem Spielplan hervor, den die Deutsche Fußball Liga am Freitag für die Spielzeit 2021/22 veröffentlichte. Der Meister peilt seinen zehnten Titel in Folge an und bestreitet traditionell die erste Partie. Sie findet 33 Tage nach dem EM-Finale statt und wird von Sat.1 und DAZN übertragen.

FC Augsburg gegen Hoffenheim

Dabei treffen in Julian Nagelsmann bei den Münchnern und Adi Hütter bei den Gladbachern auch zwei neue Trainer aufeinander. Die SpVgg Greuther Fürth muss im ersten Spiel nach dem Aufstieg beim VfB Stuttgart ran. Der FC Augsburg empfängt die TSG 1899 Hoffenheim.

In der 2. Liga startet der 1. FC Nürnberg Ende Juli mit einem Heimspiel gegen Erzgebirge Aue in die Spielzeit. Jahn Regensburg beginnt in Darmstadt, Aufsteiger FC Ingolstadt in Dresden.