So sehen Sie den Bundesliga-Klassiker FC Bayern gegen Dortmund live im TV und Stream

Die TV-Übertragung von FC Bayern München gegen Borussia Dortmund: Sky, DAZN oder ZDF - wo wird das Spiel FCB gegen BVB live im Fernsehen und Stream gezeigt?

22.04.2022 | Stand: 15:52 Uhr

Der FC Bayern München und Borussia Dortmund bestreiten das Topspiel des 31. Spieltags der Fußball-Bundesliga morgen am Samstag, 23.4.22. Die Bayern können mit einem Sieg gegen den BVB die historische zehnte Meisterschaft in Folge perfekt machen.

Das Duell in der Allianz Arena ist gleichzeitig das Spiel des Ersten gegen Zweiten in der Tabelle der Fußball-Bundesliga. Der deutsche "Classico" wird auch in anderen Ländern mit Interesse verfolgt. Deutsche Fußball-Fans interessiert: Läuft Bayern vs. BVB live im Fernsehen? Wer überträgt?

Wer überträgt heute Fußball? Das Bundesliga-Topspiel FC Bayern - Dortmund im TV und Stream

Wie die meisten Bundesligaspiele wird die Begegnung zwischen Bayern und dem BVB nicht live im deutschen Free-TV zu sehen sein. Die Bundesliga-Rechte teilen sich die Bezahl-Anbieter Sky und DAZN. Lediglich Sat.1 darf wenige ausgewählte Spiele im Free-TV zeigen.

FC Bayern - BVB - Übertragung live im TV: Sky auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) live

FC Bayern - BVB - Übertragung live im Stream: Sky mit Sky Go oder via Sky Ticket

Während Sky live alle Buli-Spiele am Samstag, Dienstag und Mittwoch überträgt, ist DAZN exklusiv am Freitag und Sonntag dran.

DAZN zeigt am Samstag ab 20.30 Uhr die wichtigsten Szenen von Bayern gegen Dortmund ab 20.30 Uhr in seiner Bundesliga-Highlight-Show.

Im Free-TV gibt es eine längere Zusammenfassung mit Stimmen zum Topspiel FCB vs. BVB in der ZDF-Sendung "Das aktuelle Sportstudio" mit Katrin Müller-Hohenstein am Samstagabend ab 23 Uhr.

Infos zu Bayern gegen Dortmund - Anstoß, Statistik, News

Begegnung: FC Bayern München - Borussia Dortmund

Spieltag: 31/34

Datum: Samstag, 23.4.22

Uhrzeit: 18.30 Uhr

Ort: Allianz Arena, München

Bisherige Spiele gegeneinander: 131

Siege FC Bayern: 68

Siege Borussia Dortmund: 33

Unentschieden: 30

Letztes Spiel gegeneinander: 2:3 für den FC Bayern in Dortmund (4.12.21)

