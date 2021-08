FC Bayern gegen Barcelona, Benfica und Dynamo Kiew in der Champions League

Der FC Bayern muss in der Champions-League-Gruppe E gegen den FC Barcelona, Benfica Lissabon und Dynamo Kiew ran.

Salihamidzic freut sich auf "schönes Duell" mit dem FC Barcelona

Sportvorstand Hasan Salihamidzic vom FC Bayern München hat nach der Champions-League-Auslosung den Einzug ins Achtelfinale zum ersten Münchner Etappenziel erklärt. Der deutsche Fußball-Meister trifft in Gruppe E auf den FC Barcelona, Benfica Lissabon und Dynamo Kiew. Das ergab die Auslosung am Donnerstagabend in Istanbul.

"Wir wollen die Gruppe schaffen und auch Erster werden. Wir haben große Ziele in der Champions League", sagte Salihamidzic. Größter Konkurrent bleibt für ihn auch ohne Weltstar Lionel Messi der FC Barelona, den die Bayern auf dem Weg zum Titelgewinn 2020 beim Finalturnier in Lissabon im Viertelfinale mit 8:2 besiegt hatten.

"Barcelona hat Lionel Messi verloren. Das ist natürlich eine andere Mannschaft ohne Messi. Aber die haben gute Spieler in ihren Reihen. Das wird ein schönes Duell", sagte Salihamidzic. Benfica Lissabon sei "ein Traditionsclub, ein klangvoller Name und ein richtig guter Club. Das ist eine interessante Aufgabe." Auch Kiew dürfe man "nicht unterschätzen", kommentierte der Münchner Sportvorstand.