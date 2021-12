Bayern gegen Stuttgart: So starten die Münchner beim Bundesligaspiel ins Feld

Bayern München trifft am Dienstagabend auf den VfB Stuttgart. Während bei den Münchnern Musiala zum Einsatz kommt, müssen Goretzka, Sabitzer und Tolisso passen.

14.12.2021 | Stand: 18:19 Uhr

Der FC Bayern München kann im Spiel beim VfB Stuttgart an diesem Dienstag (18.30 Uhr/Sky) auf Nationalspieler Jamal Musiala zurückgreifen. Der Einsatz des 18-Jährigen war wegen eines Mittelhandbruchs fraglich. Er startet im Mittelfeld an der Seite des Spaniers Marc Roca.

Bayern gegen Stuttgart: Auch Süle und Gnabry in der Aufstellung dabei

Die angeschlagenen Marcel Sabitzer, Leon Goretzka und Corentin Tolisso sind allesamt nicht dabei. Für Verteidiger Dayot Upamecano und Offensivmann Leroy Sané, die beide auf der Bank sitzen, beginnen Niklas Süle und Serge Gnabry. (Lesen Sie auch: Der FC Bayern München trifft im Achtelfinale auf RB Salzburg)

Beim VfB rückt Abwehrspieler Marc Oliver Kempf für den verletzten Roberto Massimo in die Startelf. Ein Unentschieden in Stuttgart würde den Bayern reichen, um auch rechnerisch die Herbstmeisterschaft in der Fußball-Bundesliga perfekt zu machen. Für den VfB geht es um weitere Punkte für den Klassenerhalt. (Lesen Sie auch: Frauen-Initiative "Fußball kann mehr" will sich institutionalisieren)