FC Bayern holt Basketball-Nationalspieler Niels Giffey

Die Bayern-Basketballer verstärken sich noch einmal. Ausgerechnet ein gebürtiger Berliner soll mithelfen, Alba den Titel zu entreißen.

08.11.2022 | Stand: 12:23 Uhr

Basketball-Bundesligist Bayern München hat Nationalspieler Niels Giffey verpflichtet. Einen Monat nach Saisonbeginn erhielt der 31 Jahre alte Berliner einen Vertrag bei den Münchnern bis 2025, wie der Club bekannt gab.

"Das ist natürlich ein spezieller Schritt für mich und auch ein emotionaler, den ich lange durchdacht habe", sagte Giffey laut Mitteilung. "Aber München ist jetzt eine sehr gute Option für mich, auch wegen der längerfristigen Perspektive."

Der Neffe von Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey spielte zuletzt für CB Murcia in Spanien. Der Vertrag wurde nach nur einem Monat aufgelöst. Zuvor war er für ein Jahr beim litauischen Spitzenteam Zalgiris Kaunas aktiv, nachdem er sieben Jahre lang beim Bayern-Rivalen Alba Berlin gespielt hatte. Schon am Donnerstag kann es in der Euroleague zu einem Wiedersehen Giffeys im Trikot der Münchner mit seinem alten Verein kommen. Dann spielen die Bayern in der Hauptstadt.

Giffey gehörte zur Nationalmannschaft, die bei der EM im Sommer Dritte wurde. Zudem war er bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 dabei.

