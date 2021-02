FC Bayern München bejubelt Fußball-Geschichte trotz Turbulenzen: "Alle am Limit"

Der FC Bayern ist die beste Mannschaft der Welt. Wie bislang nur der FC Barcelona feiern die Münchner sechs Titel in einem Jahr. Das kostete Engergie.

Hansi Flick war nach dem historischen Titel-Sixpack des FC Bayern stolz und erleichtert - aber auch kaputt. Nach der Krönung durch den Finalsieg bei der Club-Weltmeisterschaft und einer wahrlich turbulenten Woche schenkte der Münchner Trainer seinen Stars bereits vor der Rückreise im Sonderflieger zwei freie Tage.

"Das Spiel war für uns alle schon am Limit, auch für mich an der Außenlinie", gestand der 55-Jährige. Hansi Flick gönnt seinem Ensemble um Matchwinner Benjamin Pavard nach dem 1:0-Sieg im Finale der Club-WM gegen Außenseite Tigres bis zum nächsten Training am Sonntag ein wenig Erholung.

Der FC Bayern ist nach den Weltpokalsiegen 1976 und 2001 sowie dem erstmaligen Gewinn der Vereins-WM 2013 offiziell zum vierten Mal die beste Mannschaft der Welt. "Das ist auch für den erfolgreichen FC Bayern München mit Sicherheit die beste Saison, die er gespielt hat", hob Flick nach insgesamt sechs Titeln hervor.

Club-Weltmeister FC Bayern München: Feier ohne Weißbierdusche, dafür mit Munschutz

Die mit einem Feuerwerk verzierte Siegerehrung ohne Weißbierdusche, bei dem Kapitän Manuel mit dem obligatorischen Mund-Nasen-Schutz den Pokal in Corona-Zeiten in Empfang nahm, konnte Flick trotz Ruhm und Rekord nicht unbeschwert genießen.

Bilderstrecke

FC Bayern München gewinnt sechs Titel in einem Jahr

1 von 12 Am 16. Juni 2020, dem 32. Spieltag der Bundesliga 2019/2020, gewann der FC Bayern München mit seinem 1:0-Sieg über Bremen zum achten Mal in Folge und zum 30. Mal insgesamt den Deutschen Meistertitel. Bild: Kai Pfaffenbach, dpa Am 16. Juni 2020, dem 32. Spieltag der Bundesliga 2019/2020, gewann der FC Bayern München mit seinem 1:0-Sieg über Bremen zum achten Mal in Folge und zum 30. Mal insgesamt den Deutschen Meistertitel. Bild: Kai Pfaffenbach, dpa 2 von 12 Thomas Müller (links) gratuliert Torschütze Robert Lewandowski (Zweiter von links). Kingsley Coman und David Alaba (rechts) stehen auch schon an. Die Saison schloss der FC Bayern schließlich mit 13 Punkten Vorsprung vor Borussia Dortmund ab. Bild: Christian Charisius, dpa Thomas Müller (links) gratuliert Torschütze Robert Lewandowski (Zweiter von links). Kingsley Coman und David Alaba (rechts) stehen auch schon an. Die Saison schloss der FC Bayern schließlich mit 13 Punkten Vorsprung vor Borussia Dortmund ab. Bild: Christian Charisius, dpa 3 von 12 Den DFB-Pokal gewannen die Bayern am 4. Juli 2020 im Olympiastadion Berlin mit 4:2 gegen Bayer Leverkusen zum insgesamt 20. Mal. Bild: Annegret Hilse, dpa Den DFB-Pokal gewannen die Bayern am 4. Juli 2020 im Olympiastadion Berlin mit 4:2 gegen Bayer Leverkusen zum insgesamt 20. Mal. Bild: Annegret Hilse, dpa 4 von 12 Münchens Serge Gnabry jubelt, nachdem er das zweite Tor seiner Mannschaft im Pokalfinale erzielt hat. Weitere Tore schossen David Alaba und Robert Lewandowski. Bild: John Macdougall, dpa Münchens Serge Gnabry jubelt, nachdem er das zweite Tor seiner Mannschaft im Pokalfinale erzielt hat. Weitere Tore schossen David Alaba und Robert Lewandowski. Bild: John Macdougall, dpa 5 von 12 Mit dem 1:0-Sieg gegen Paris Saint-Germain im Finale der Champions League am 23. August 2020 in Lissabon gelang dem FC Bayern das zweite Triple (nach 2013) der Vereinsgeschichte. Bei der Party nach dem Spiel feiert Thiago (Mitte) vom FC Bayern mit dem Pokal. Bild: Marco Donato, dpa Mit dem 1:0-Sieg gegen Paris Saint-Germain im Finale der Champions League am 23. August 2020 in Lissabon gelang dem FC Bayern das zweite Triple (nach 2013) der Vereinsgeschichte. Bei der Party nach dem Spiel feiert Thiago (Mitte) vom FC Bayern mit dem Pokal. Bild: Marco Donato, dpa 6 von 12 Außerdem gewannen die Bayern als erster Verein alle Spiele in einem Champions-League-Wettbewerb. David Alaba und Joshua Kimmich (oben), freuten sich bei der Party nach dem Spiel sichtlich über das Triple. Bild: Marco Donato, dpa Außerdem gewannen die Bayern als erster Verein alle Spiele in einem Champions-League-Wettbewerb. David Alaba und Joshua Kimmich (oben), freuten sich bei der Party nach dem Spiel sichtlich über das Triple. Bild: Marco Donato, dpa 7 von 12 Der FC Bayern holt am 24. September 2020 gegen Sevilla im UEFA Supercup den nächsten Titel in Serie. Mit 2:1 nach Verlängerung besiegen die Bayern Sevilla in Budapest. Die Tore schossen Leon Goretzka (34. Minute) und das ausschlaggebende Tor per Kopfball in der 104. Minute Javi Martínez. Bild: Laszlo Balogh, dpa Der FC Bayern holt am 24. September 2020 gegen Sevilla im UEFA Supercup den nächsten Titel in Serie. Mit 2:1 nach Verlängerung besiegen die Bayern Sevilla in Budapest. Die Tore schossen Leon Goretzka (34. Minute) und das ausschlaggebende Tor per Kopfball in der 104. Minute Javi Martínez. Bild: Laszlo Balogh, dpa 8 von 12 Bayerns Javi Martinez (Zweiter von links) jubelt über sein Tor zum 2:1. Mit je fünf Titelgewinnen sind der FC Barcelona und der AC Mailand die Rekordsieger beim UEFA Supercup. Mit seinem nach 2013 nunmehr zweiten Titel teilt sich der FC Bayern mit dem RSC Anderlecht, Juventus Turin und dem FC Valencia den siebten Platz. Bild: Laszlo Balogh, dpa Bayerns Javi Martinez (Zweiter von links) jubelt über sein Tor zum 2:1. Mit je fünf Titelgewinnen sind der FC Barcelona und der AC Mailand die Rekordsieger beim UEFA Supercup. Mit seinem nach 2013 nunmehr zweiten Titel teilt sich der FC Bayern mit dem RSC Anderlecht, Juventus Turin und dem FC Valencia den siebten Platz. Bild: Laszlo Balogh, dpa 9 von 12 DFL-Supercup: Mit dem 3:2-Sieg des FC Bayern über Borussia Dortmund am 30. September 2020 in der Münchner Allianz Arena feierte der Verein seinen fünften Titel in einem Jahr. Bild: Sven Hoppe, dpa DFL-Supercup: Mit dem 3:2-Sieg des FC Bayern über Borussia Dortmund am 30. September 2020 in der Münchner Allianz Arena feierte der Verein seinen fünften Titel in einem Jahr. Bild: Sven Hoppe, dpa 10 von 12 Münchens Joshua Zirkzee, Joshua Kimmich und Alphonso Davies (von links) feiern mit der Trophäe den fünften Titelgewinn in einem Jahr. Es ist damit der achte DFL-Supercup-Titel für den Verein - Rekord. Bild: Sven Hoppe, dpa Münchens Joshua Zirkzee, Joshua Kimmich und Alphonso Davies (von links) feiern mit der Trophäe den fünften Titelgewinn in einem Jahr. Es ist damit der achte DFL-Supercup-Titel für den Verein - Rekord. Bild: Sven Hoppe, dpa 11 von 12 Niklas Süle (Dritter von links) und die anderen Bayern-Spieler bei der Ankuft am Flughafen in Doha. Sollte der FC Bayern am Montag das Halbfinale der Klub-WM in Katar gegen den ägyptischen Verein Al Ahly SC gewinnen, fehlt nur noch der Sieg gegen den mexikanischen Verein Tigres UANL am Donnerstag, 11. Februar. Damit hätte der FC Bayern als erster deutscher Verein - und wie international bislang nur der FC Barcelona im Jahr 2009 - den sechsten Titel innerhalb eines Jahres gewonnen. Bild: dpa Niklas Süle (Dritter von links) und die anderen Bayern-Spieler bei der Ankuft am Flughafen in Doha. Sollte der FC Bayern am Montag das Halbfinale der Klub-WM in Katar gegen den ägyptischen Verein Al Ahly SC gewinnen, fehlt nur noch der Sieg gegen den mexikanischen Verein Tigres UANL am Donnerstag, 11. Februar. Damit hätte der FC Bayern als erster deutscher Verein - und wie international bislang nur der FC Barcelona im Jahr 2009 - den sechsten Titel innerhalb eines Jahres gewonnen. Bild: dpa 12 von 12 In Katar machte der FC Bayern München seine Saison der Superlative am 11. Februar 2021 perfekt: Er gewann mit 1:0 gegen Außenseiter Tigres UANL aus Mexiko. Bild: dpa-Bildfunk In Katar machte der FC Bayern München seine Saison der Superlative am 11. Februar 2021 perfekt: Er gewann mit 1:0 gegen Außenseiter Tigres UANL aus Mexiko. Bild: dpa-Bildfunk 1 von 12 Am 16. Juni 2020, dem 32. Spieltag der Bundesliga 2019/2020, gewann der FC Bayern München mit seinem 1:0-Sieg über Bremen zum achten Mal in Folge und zum 30. Mal insgesamt den Deutschen Meistertitel. Bild: Kai Pfaffenbach, dpa Am 16. Juni 2020, dem 32. Spieltag der Bundesliga 2019/2020, gewann der FC Bayern München mit seinem 1:0-Sieg über Bremen zum achten Mal in Folge und zum 30. Mal insgesamt den Deutschen Meistertitel. Bild: Kai Pfaffenbach, dpa

Dem Erfolgstrainer, der nun wie bislang nur Pep Guardiola (2009 mit dem FC Barcelona) sechs Titel in einem Jahr feiern konnte, waren die Strapazen der aufreibenden Woche im Wüstenstaat schon während der 90 Minuten beim 1:0 (0:0) gegen Außenseiter Tigres UANL aus Mexiko deutlich anzusehen.

Der stockenden Anreise vom Bundesligasieg in Berlin gegen Hertha BSC mit einer Nacht im Flieger folgte in Doha der Finalverzicht von Jérôme Boateng aus privaten Gründen. Und am Endspieltag sorgte der positive Corona-Test von Vizekapitän Thomas Müller für Wirbel.

Nach positivem Corona-Test: So geht es Bayern-Star Thomas Müller

Es gehe dem Angreifer "ganz gut", berichtete Flick nach dem Finale. "Jetzt müssen wir schauen, wie wir es schaffen, dass er so schnell wie möglich zurückkommt." Nach der Rückkehr des von der Mannschaft isolierten Müller nach Bayern muss sich der 31-Jährige in Quarantäne begeben. "Wir haben das Ding auch für ihn geholt und für alle anderen, die nicht dabei sein konnten", sagte Joshua Kimmich.

Außer Müller fehlten nach positiven Corona-Tests noch in München unter anderen Leon Goretzka und Javi Martínez sowie der verletzte Ersatztorwart Alexander Nübel. Goretzka und Martínez dürften am kommenden Montag im Bundesligaspiel gegen Arminia Bielefeld wieder zur Verfügung stehen. "Es geht Schlag auf Schlag", sagte Flick.

Müller wird erstmal ausfallen. Ein Fehlen des Anführers zum Start in die K.o.-Runde der Champions League am 23. Februar bei Lazio Rom wöge für den Titelverteidiger schwerer als zuvor in der Bundesliga. "Ich hoffe, dass er schnell zurück ist", sagte Robert Lewandowski.

Der Weltfußballer machte seine Mannschaft in der Pause beim letzten Sixpack-Schritt heiß, indem er für mehr Flanken warb. Und nach einer Hereingabe von Kimmich fiel prompt das entscheidende Tor durch Weltmeister Pavard. "Ich mag Spieler, die vorangehen", sagte Flick zu Lewandowskis Halbzeit-Ansage an sein Team.

Nach Meisterschaft (Juni), DFB-Pokal (Juli), Champions League (August) und zweimal Supercup (September) krönte Flick nach nicht mal anderthalb Jahren im Amt des Cheftrainers sein Bayern-Werk. "Das ist ein Riesenerfolg", sagte Flick, der Weltmeister-Assistenztrainer von 2014, "einfach eine herausragende Mannschaftsleistung."