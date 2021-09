FC Bayern München gegen FC Barcelona heute live im TV und als Stream sehen

FC Bayern München gegen FC Barcelona: Das Champions League-Spiel ist heute live im TV zu sehen. Der Sender ist allerdings ungewohnt.

14.09.2021 | Stand: 19:57 Uhr

Welcher Sender zeigt heute die Champions League FC Bayern München gegen FC Barcelona? Diese Frage stellen sich viele Fußballfans, die gespannt sind, wie sich der Rekordmeister um Trainer Nagelsmann gegen die spanische Truppe schlagen wird.

Die Antwort ist ungewohnt: Den Auftakt der Champions League am Dienstagabend zeigt Amazon Prime. Weder DAZN, noch Sky oder die Öffentlich-Rechtlichen, sondern der US-Konzern überträgt also das Spiel Bayern-Barcelona live im TV.

Anstoß der Partie im Fernsehen und als Stream ist am Dienstagabend, 21 Uhr.

Ungewohnter TV-Sender heute beim Spiel Bayern-Barcelona

Die Ambitionen des FC Bayern, der ja bekanntlich dreimaliger Titelträger ist, sind wie in jedem Jahr sehr hoch. Auch Trainer Nagelsmann möchte den "silbernen Henkelpott" für den Gewinner des wichtigsten Vereinswettbewerbs gerne irgendwann einmal in Händen halten. Ein guter Start in die Gruppenphase sei da hilfreich, stellte er fest: "Die Champions League ist kein Marathon, das ist eher die Bundesliga. Sie ist eher ein 400-Meter-Lauf. Da solltest du nicht zwei Minuten länger im Startblock hängen als die anderen."

Auch ohne den dominanten Argentinier Messi sei Barcelona aber "ein sehr großer Herausforderer, gegen den wir eine Topleistung brauchen", mahnte Nagelsmann. Aktueller Topmann in der Offensive der Katalanen ist, nachdem auch der französische Weltmeister Antoine Griezmann zu Atlético Madrid zurückgekehrt ist, der Niederländer Memphis Depay.

Champions League: FC Bayern München - FC Barcelona heute live im TV und als Stream sehen

Lesen Sie auch

FC Bayern gegen FC Barcelona FC Bayern in der Champions League: Heute gegen Barcelona

Die Münchner wollen damit eine bemerkenswerte Serie fortsetzen. Sie streben den 18. Auftaktsieg nacheinander in der Königsklasse an. "Das ist eine gute Statistik. Und es wäre super, wenn wir die Serie fortführen könnten", meinte Thomas Müller.

Dass das Spiel FC Bayern gegen FC Barcelona in der Champions League live im TV bei Amazon Prime TV gezeigt wird, dürfte viele Fans verwirren und möglicherweise auch verärgern. Denn wer alle Spiele der Königsklasse im TV sehen will, muss gleich mehrere Pay-TV-Sender abonnieren. Damit wird der Fußball-Spaß im TV durchaus etwas teurer.