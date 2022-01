FC Bayern holt 15-jähriges Ausnahmetalent aus Dänemark

Der FC Bayern München steht laut Medienberichten vor der Verpflichtung des dänischen Toptalents Jonathan Asp Jensen. Der dänische Spitzenclub FC Midtjylland verkaufe den talentierten Mittelfeldspieler an die Münchner, schrieb das Fußballmagazin "Tipsbladet" auf seiner Webseite.

15-year old Danish midfielder Jonathan Asp Jensen (turns 16 on Friday) is heading to FC Bayern from FC Midtjylland. He is considered one of Denmark's greatest talents. Several top clubs followed him but he chose Bayern. Move expected to be announced this week [@tipsbladet] pic.twitter.com/Q3u0VspLqU