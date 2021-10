Bayern München wirbt offenbar intensiv um Karim Adeyemi

Der FC Bayern München treibt nach Informationen von Sky seine Bemühungen um eine Verpflichtung von Fußballprofi Karim Adeyemi voran.

16.10.2021 | Stand: 19:25 Uhr

Wie der TV-Sender berichtete, gab es am Samstag in München an der Säbener Straße eine Verhandlungsrunde mit Berater Thomas Solomon und Adeyemis Vater Abbey Adeyemi, um das Toptalent aus Salzburg zu verpflichten.

Karim Adeyemi zu Bayern? Auch diese Clubs sind an ihm dran

Neben dem deutschen Rekordmeister sollen auch RB Leipzig, Borussia Dortmund und der FC Liverpool an dem 19 Jahre alten deutschen Nationalspieler interessiert sein. Auch dort soll es es bereits einen konkreten Austausch gegeben haben, teilte Sky mit. Weitere Verhandlungen sollen folgen. Einen Entscheidung gibt es noch nicht.

Nach Sky-Informationen will Adeyemi aber gerne in die Bundesliga wechseln. Sein Abschied aus Salzburg solll so gut wie beschlossen sein, eine Ablösesumme von 30 bis 40 Millionen Euro wird kolportiert.

