Kimmich nach Bayern-Patzer: "Soll ich hier vor der Kamera ausrasten?"

Nationalspieler Joshua Kimmich bezeichnet Bayerns Niederlage gegen Leipzig als "Spiegelbild der Saison". Auch andere Bayern-Stars finden klare Worte.

21.05.2023 | Stand: 07:31 Uhr

Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich war nach der schweren Niederlage des FC Bayern München im Meisterkampf der Fußball-Bundesliga bemüht, seine Emotionen im Interview möglichst gut zu kontrollieren. Ruhig und sachlich analysierte der 28-Jährige das 1:3 des deutschen Rekordmeisters am Samstagabend gegen RB Leipzig. "Soll ich hier vor der Kamera ausrasten? Das werden Sie nicht erleben", sagte er in der Allianz Arena nach dem Spiel, ehe er ergänzte, "in der Kabine und zu Hause dann vielleicht schon."

Borussia Dortmund könnte die noch einen Punkt und 17 Tore besseren Bayern am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) mit einem Sieg beim FC Augsburg vor dem letzten Spieltag an der Tabellenspitze ablösen. "Wir gucken uns das an und werden unabhängig davon das letzte Spiel gewinnen", kündigte Kimmich mit Blick auf den BVB und den eigenen Saisonabschluss in Köln an. (Während der FC Bayern gegen Leipzig verlor, verbrachte Manuel Neuer das Wochenende in Sonthofen.)

FC Bayern München droht die erste Saison ohne Titel seit 2012

Kimmich sprach nach der Niederlage gegen Leipzig von einem "Spiegelbild unserer Saison" und erklärte: "Das passiert uns viel zu oft in dieser Saison. Wir haben alles im Griff und brechen wieder mal weg. Wir stehen uns teilweise selbst im Weg. Wir machen viel zu viele Fehler. Wir kriegen die Tore nach einem eigenen Eckball und durch zwei Elfmeter, die mehr als unnötig sind", klagte der Mittelfeldspieler. Den Münchnern droht die erste titellose Spielzeit seit 2012. In den vergangenen zehn Jahren wurden sie immer mindestens Meister.

Bayern-Kapitän Thomas Müller setzt nach dem Titelkampf-Rückschlag gegen RB Leipzig auf einen Patzer von Verfolger Borussia Dortmund im Meisterschaftsrennen. "Borussia Dortmund muss erstmal beide Spiele gewinnen. Wenn sie das tun, dann sag' ich: Hut ab, Gratulation", sagte Müller nach dem 1:3 gegen RB Leipzig. "Und wenn nicht, dann sind wir da - und dann halten wir das Ding hoch. Ich glaube dran." Die Feier am Pfingstsonntag auf dem Rathausbalkon ist nach wie vor geplant.

Die Münchner haben am Samstag durch die Niederlage in der Fußball-Bundesliga gegen Leipzig dem BVB eine Riesenchance im Kampf um die deutsche Meisterschaft eröffnet. Gewinnt Dortmund am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim FC Augsburg, würde die Mannschaft von Trainer Erdin Terzic die Tabellenspitze übernehmen.

Thomas Müller spricht von "hanebüchenen Fehlern"

"Für uns geht es jetzt darum, dass wir am nächsten Wochenende die Chance haben, in Köln zu gewinnen - und dann will ich Dortmund erstmal zweimal siegen sehen", sagte Müller, der sich nicht zu ausgiebig mit den zum Teil "hanebüchenen" Fehlern bei der 1:3-Niederlage auseinandersetzen wollte. "Es geht darum, dass wir alles, was hinter uns liegt, zurückstellen. Es ist eine relativ einfache Rechnung. Wir haben eine Woche und da können wir es drehen - und wir sind noch vorne. Da können wir die Meisterschaft holen."

Die Münchner sind am kommenden Wochenende beim 1. FC Köln zu Gast. Die Dortmunder sind Gastgeber für den FSV Mainz 05. "Wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand. Aber noch ist es nicht vorbei. Es ist vorbei, wenn der Schiedsrichter unser Spiel am kommenden Samstag in Köln abgepfiffen hat", sagte Vorstandschef Oliver Kahn.

Dem FC Bayern droht die erste Saison ohne Titel seit 2012. "Mein Glaube ist immer da. Ich werde den Teufel tun und hier irgendwas abschenken", sagte Kahn am Samstagabend in der Allianz Arena. "Ich bin erstmal enttäuscht über das, was ich hier heute gesehen habe." Nach der Pausenführung habe man sich "nicht intelligent angestellt".

Thomas Tuchel: "Wir werden keine Ausreden suchen"

Thomas Tuchel könnte als der Trainer in die Geschichte des FC Bayern München eingehen, der in gerade einmal zwei Monaten Amtszeit drei Titel mit dem Fußball-Rekordmeister verspielt. Nach dem DFB-Pokal-K.o. gegen den SC Freiburg und dem Aus in der Champions League gegen Manchester City jeweils im Viertelfinale ist nach dem 1:3 am Samstagabend im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig auch die elfte Meisterschaft nacheinander in Gefahr. Borussia Dortmund könnte mit einem Sieg am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim FC Augsburg vor dem letzten Spieltag die Tabellenführung übernehmen.

"Wenn wir diese Titel jetzt alle verspielen und ich stehe an der Seitenlinie, bin ich verantwortlich. Ich nehme das dann auch sportlich mit auf meine Kappe, das ist ganz klar", sagte Tuchel am Samstagabend im ZDF-Sportstudio. "Wir werden keine Ausreden suchen, und dann machen wir es nächste Saison deutlich besser. Jetzt warten wir mal, ob wir alle Titel verpassen."

Womöglich wäre es für den 49-Jährigen doch besser gewesen, nicht mitten in der Rückrunde und damit der entscheidenden Saisonphase als Nachfolger von Julian Nagelsmann in München anzufangen. "Es ist nicht immer ein Wunschkonzert. Mal gehen die Türen auf, wenn sie aufgehen", antwortete Tuchel auf die entsprechende Interviewfrage: "Die Verantwortlichen haben klargemacht, dass sie jetzt aufgeht", sagte er zur Anfrage der Bayern-Bosse. "Es geht auch nicht darum, um mich abzusichern oder vor der Verantwortung wegzulaufen", ergänzte Tuchel nach zwei Monaten im Amt.

Er hatte Ende März als Nachfolger von Nagelsmann einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterzeichnet. "Natürlich trifft es uns hart, wenn es so kommt", sagte er zu einer womöglich ersten titellosen Saison des FC Bayern seit 2012. "Warten wir mal, ob es so kommt. Natürlich wäre das bitter."