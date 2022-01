Nagelsmann traut Neuer noch "ein paar Jahre" auf Top-Niveau zu

Nach einer Corona-Infektion steht Manuel Neuer wieder im Tor der Bayern. Trainer Julian Nagelsmann vertraut weiter auf seine Nummer 1 im Tor.

Julian Nagelsmann traut dem laut Medienberichten vor einer baldigen Vertragsverlängerung stehenden Manuel Neuer noch einige Jahre auf höchstem Niveau zu.

"Manu ist für mich nach wie vor der beste Torwart, weil er sehr konstant jede Sparte des Torwartspiels abruft", sagte der Trainer des FC Bayern München über den 35 Jahre alten Fußball-Nationaltorhüter. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass das abrupt mit 36 aufhört."

Neuer vor Vertragsverlängerung beim FC Bayern München

Laut Medienberichten könnte zeitnah eine Vertragsverlängerung der Münchner mit Neuer bis 2025 verkündet werden. Der aktuelle Vertrag läuft am 30. Juni 2023 aus. "Ich weiß nicht, ob es da vertragliche Themen gibt, die gerade besprochen werden", sagte Nagelsmann am Freitag. (Lesen Sie auch: Oliver Kahn will Allgäuer Talent Paul Wanner bei den Bayern halten)

Bilderstrecke

Die bittersten Pleiten des FC Bayern seit 1999

1 von 7 Ein Spiel für die Ewigkeit: Im Champions League-Finale 1999 verlor der FC Bayern gegen Manchester United mit 1:2. Die Münchner dominierten die Partie und führten bis kurz vor Ende mit 1:0. Doch dann wechselte "Reds"-Coach Alex Ferguson Teddy Sheringham und Ole Solskjaer ein. Sheringham glich in der ersten Minute der Nachspielzeit zum 1:1 aus. Zwei Minuten später schob auch Solskjaer ein. Die Bayern um Oliver Kahn (Mitte), Mehmet Scholl (rechts) und Michael Tarnat (links) waren geschlagen. Bild: Albert Olive, dpa (Archiv) Ein Spiel für die Ewigkeit: Im Champions League-Finale 1999 verlor der FC Bayern gegen Manchester United mit 1:2. Die Münchner dominierten die Partie und führten bis kurz vor Ende mit 1:0. Doch dann wechselte "Reds"-Coach Alex Ferguson Teddy Sheringham und Ole Solskjaer ein. Sheringham glich in der ersten Minute der Nachspielzeit zum 1:1 aus. Zwei Minuten später schob auch Solskjaer ein. Die Bayern um Oliver Kahn (Mitte), Mehmet Scholl (rechts) und Michael Tarnat (links) waren geschlagen. Bild: Albert Olive, dpa (Archiv) 2 von 7 In der Saison 2007/2008 spielten die Bayern "nur" im Uefa-Cup. Die Qualifikation für die Champions League hatte der Rekordmeister in der Vorsaison als Bundesliga-Vierter verpasst. Im Halbfinal-Rückspiel gegen Zenit St. Petersburg blamierten sich die Münchner in der "zweiten Liga" des europäischen Fußballs. Nach einem 1:1 im Hinspiel verlor das Team von Ottmar Hitzfeld mit 0:4 in Russland. Oliver Kahn (im Bild) ging daraufhin mit gesenktem Kopf vom Platz. Bild: Matthias Schrader, dpa (Archiv) In der Saison 2007/2008 spielten die Bayern "nur" im Uefa-Cup. Die Qualifikation für die Champions League hatte der Rekordmeister in der Vorsaison als Bundesliga-Vierter verpasst. Im Halbfinal-Rückspiel gegen Zenit St. Petersburg blamierten sich die Münchner in der "zweiten Liga" des europäischen Fußballs. Nach einem 1:1 im Hinspiel verlor das Team von Ottmar Hitzfeld mit 0:4 in Russland. Oliver Kahn (im Bild) ging daraufhin mit gesenktem Kopf vom Platz. Bild: Matthias Schrader, dpa (Archiv) 3 von 7 Champions League-Aus gegen den FC Barcelona 2009: Im Viertelfinal-Hinspiel gingen die Bayern gegen übermächtige Katalanen unter. Im Camp Nou setzte es ein 0:4 gegen den späteren Gewinner des Wettbewerbs. Das Sturmtrio um Lionel Messi (links), Thierry Henry und Samuel Eto'o erzielte alle vier Tore schon vor dem Halbzeitpfiff. Im Rückspiel in München holte das Team vom damaligen Trainer Jürgen Klinsmann immerhin ein 1:1. Bild: Andreu Dalmau, dpa (Archiv) Champions League-Aus gegen den FC Barcelona 2009: Im Viertelfinal-Hinspiel gingen die Bayern gegen übermächtige Katalanen unter. Im Camp Nou setzte es ein 0:4 gegen den späteren Gewinner des Wettbewerbs. Das Sturmtrio um Lionel Messi (links), Thierry Henry und Samuel Eto'o erzielte alle vier Tore schon vor dem Halbzeitpfiff. Im Rückspiel in München holte das Team vom damaligen Trainer Jürgen Klinsmann immerhin ein 1:1. Bild: Andreu Dalmau, dpa (Archiv) 4 von 7 Im DFB-Pokalfinale 2012 verlor der FC Bayern in einer denkwürdigen Partie mit 2:5 gegen Borussia Dortmund. Das Spiel ist bis heute das torreichste Pokalfinale der Geschichte. Shinji Kagawa brachte Dortmund mit 1:0 in Führung. Mats Hummels (links), der zwischen 2016 und 2019 für den Rekordmeister auflief, traf per Elfmeter zum 2:1 Zwischenstand für den BVB. Robert Lewandowski erzielte zudem drei Treffer gegen seinen heutigen Verein. Für den FCB netzte das Flügelduo Arjen Robben und Franck Ribéry. Bild: Thomas Eisenhuth, dpa (Archiv) Im DFB-Pokalfinale 2012 verlor der FC Bayern in einer denkwürdigen Partie mit 2:5 gegen Borussia Dortmund. Das Spiel ist bis heute das torreichste Pokalfinale der Geschichte. Shinji Kagawa brachte Dortmund mit 1:0 in Führung. Mats Hummels (links), der zwischen 2016 und 2019 für den Rekordmeister auflief, traf per Elfmeter zum 2:1 Zwischenstand für den BVB. Robert Lewandowski erzielte zudem drei Treffer gegen seinen heutigen Verein. Für den FCB netzte das Flügelduo Arjen Robben und Franck Ribéry. Bild: Thomas Eisenhuth, dpa (Archiv) 5 von 7 Die wohl bitterste Bayern-Niederlage im vergangenen Jahrzehnt. Im "Finale Dahoam", dem Champions League-Endspiel 2012 in der Allianz Arena, verlor der FCB gegen Chelsea. Bis zur 88. Minute führten die "Roten" noch mit 1:0, doch Didier Drogba (in blau) köpfte den Ausgleich. In der Verlängerung vergab Arjen Robben (rechts) einen Strafstoß und die Entscheidung fiel schließlich im Elferschießen. Bastian Schweinsteiger (unten) und Ivica Olic verwandelten nicht, sodass Chelsea in München jubelte. Bild: Marcus Brandt, dpa (Archiv) Die wohl bitterste Bayern-Niederlage im vergangenen Jahrzehnt. Im "Finale Dahoam", dem Champions League-Endspiel 2012 in der Allianz Arena, verlor der FCB gegen Chelsea. Bis zur 88. Minute führten die "Roten" noch mit 1:0, doch Didier Drogba (in blau) köpfte den Ausgleich. In der Verlängerung vergab Arjen Robben (rechts) einen Strafstoß und die Entscheidung fiel schließlich im Elferschießen. Bastian Schweinsteiger (unten) und Ivica Olic verwandelten nicht, sodass Chelsea in München jubelte. Bild: Marcus Brandt, dpa (Archiv) 6 von 7 Bruchlandung im Champions-League-Halbfinale 2014: Damals schteiterte der FC Bayern sang- und klanglos an Real Madrid. Im Hinspiel siegten die Madrilenen um Daniel Carvajal (links) noch mit 1:0 im heimischen Santiago Bernabeu-Stadion. In München war die Angelegenheit deutlicher: Mario Mandzukic (am Boden) und der FCB gingen im Rückspiel mit 0:4 unter. Zweimal Sergio Ramos und zweimal Christiano Ronaldo traffen für die Königlichen. Bild: Javier Lizon, dpa (Archiv) Bruchlandung im Champions-League-Halbfinale 2014: Damals schteiterte der FC Bayern sang- und klanglos an Real Madrid. Im Hinspiel siegten die Madrilenen um Daniel Carvajal (links) noch mit 1:0 im heimischen Santiago Bernabeu-Stadion. In München war die Angelegenheit deutlicher: Mario Mandzukic (am Boden) und der FCB gingen im Rückspiel mit 0:4 unter. Zweimal Sergio Ramos und zweimal Christiano Ronaldo traffen für die Königlichen. Bild: Javier Lizon, dpa (Archiv) 7 von 7 Blamage in der zweiten Runde des DFB-Pokals 2021/2022: Der FC Bayern geht bei Borussia-Mönchengladbach mit 0:5 unter. Schon in der zweiten Minute musste Manuel Neuer zum ersten Mal hinter sich greifen. Und die Gladbacher ließen nicht locker. Bis zur Halbzeit erhöhten sie gegen desaströs spielende Münchner auf 3:0. Nach der Pause bot sich ein ähnliches Bild. In der 57. Minute stand es bereits 5:0 und die konsternierten Bayern schieden nach einer extrem schwachen Leistung aus dem Pokal aus. Bild: Marius Becker, dpa Blamage in der zweiten Runde des DFB-Pokals 2021/2022: Der FC Bayern geht bei Borussia-Mönchengladbach mit 0:5 unter. Schon in der zweiten Minute musste Manuel Neuer zum ersten Mal hinter sich greifen. Und die Gladbacher ließen nicht locker. Bis zur Halbzeit erhöhten sie gegen desaströs spielende Münchner auf 3:0. Nach der Pause bot sich ein ähnliches Bild. In der 57. Minute stand es bereits 5:0 und die konsternierten Bayern schieden nach einer extrem schwachen Leistung aus dem Pokal aus. Bild: Marius Becker, dpa 1 von 7 Ein Spiel für die Ewigkeit: Im Champions League-Finale 1999 verlor der FC Bayern gegen Manchester United mit 1:2. Die Münchner dominierten die Partie und führten bis kurz vor Ende mit 1:0. Doch dann wechselte "Reds"-Coach Alex Ferguson Teddy Sheringham und Ole Solskjaer ein. Sheringham glich in der ersten Minute der Nachspielzeit zum 1:1 aus. Zwei Minuten später schob auch Solskjaer ein. Die Bayern um Oliver Kahn (Mitte), Mehmet Scholl (rechts) und Michael Tarnat (links) waren geschlagen. Bild: Albert Olive, dpa (Archiv) Ein Spiel für die Ewigkeit: Im Champions League-Finale 1999 verlor der FC Bayern gegen Manchester United mit 1:2. Die Münchner dominierten die Partie und führten bis kurz vor Ende mit 1:0. Doch dann wechselte "Reds"-Coach Alex Ferguson Teddy Sheringham und Ole Solskjaer ein. Sheringham glich in der ersten Minute der Nachspielzeit zum 1:1 aus. Zwei Minuten später schob auch Solskjaer ein. Die Bayern um Oliver Kahn (Mitte), Mehmet Scholl (rechts) und Michael Tarnat (links) waren geschlagen. Bild: Albert Olive, dpa (Archiv)

Er sei einfach nur glücklich, dass Neuer nach der Corona-Quarantäne wie schon beim 4:0 gegen den 1. FC Köln im Bayern-Tor stehe. Neuer werde die Qualität "sicher noch über ein paar Jahre halten", prognostizierte Nagelsmann. Das hätte auch Auswirkungen auf die Zukunft des aktuell an die AS Monaco ausgeliehenen Alexander Nübel.

Julian Nagelsmann zeigt sich sicher: Neuer wird Top-Niveau weiter halten

Neuer, der in dieser Woche wiederholt aus Gründen der "Belastungssteuerung" nicht mit dem Team trainierte, wird auch am Sonntag (17.30 Uhr) bei Hertha BSC wieder im Tor erwartet. Neuer werde im Abschlusstraining am Samstag "ganz normal dabei sein", sagte Nagelsmann. Es gebe keine Verletzung.

Verzichten müssen die Münchner in der Hauptstadt auf die Leistungsträger Leon Goretzka (Knieprobleme) und Alphonso Davies (leichte Herzmuskelentzündung). Leroy Sané hatte in dieser Woche laut Nagelsmann leichte Probleme. Da müsse man abwarten, so der Coach.

