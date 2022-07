FC Memmingen: Die Löwen kommen - schon wieder!

Derzeit läuft's für den FC Memmingen! Nachdem man letzte Saison fast abgestiegen war, feierte der klassenhöchste Allgäuer Club jetzt einen tollen Start in die neue Regionalliga-Saison. Doch damit nicht genug: Fürs Achtelfinale des BFV-Toto-Pokals am 4. September hat der FCM ein echtes Traumlos gezogen. Der TSV 1860 kommt - wieder einmal - in die Maustadt. Karten gibt's noch keine, dafür schwelgen wir noch ein wenig in Erinnerungen, wie es letztes Jahr war, als die Löwen vor 5.000 Fans in der Memminger Arena aufspielten.

15.07.2022 | Stand: 10:11 Uhr