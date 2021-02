FC Memmingen: Nachwuchs auf dem Sprung in den Kader

Der FC Memmingen nutzt die Corona-Zwangspause, um an seinem Kader zu basteln. Zahlreiche junge Spieler sind auf dem Sprung in das U 21- beziehungsweise Regionalliga-Team, so zum Beispiel der 19-jährige Jonas Brüderlin (rechts), der bereits in den Kader von Cheftrainer Esad Kahric gerückt ist.