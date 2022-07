FCB: Eröffnungsspiel, Spielplan, Tickets, Trikots der Bundesliga 2022/23

Der FC Bayern München darf im ersten Spiel der Bundesliga 22/23 gegen Europa League-Sieger Eintracht Frankfurt ran. Das Ziel: Die elfte Meisterschaft in Folge.

20.07.2022 | Stand: 12:22 Uhr

Der FC Bayern München darf für die Bundesligaseason 2022/2023 direkt das Eröffnungsspiel gegen die Eintracht Frankfurt bestreiten. Damit ist das Freitagsspiel am 5. August der früheste Start der ersten Liga seit der Season 2011/2012. Grund für den frühen Start ist die lange Winterpause aufgrund der WM in Katar. Die Mannschaft um Trainer Julian Nagelsmann will die elfte Meisterschale in Folge gewinnen.

Eröffnungsspiel der Bundesliga 2022/2023

05. August 2022 - Auswärtsspiel gegen die Eintracht Frankfurt (Europa League-Sieger 2022)

Spielplan des FCB München

14.08.2022 - Gegner: Vfl Wolfsburg Heimspiel

21.08.2022 - Vfl Bochum 1848

27.08.2022 - Borussia Mönchengladbach Heimspiel

03.09.2022 - 1. FC Union Berlin

10.08.2022 - VfB Stuttgart Heimspiel

17.09.2022 - FC Augsburg

30.09.2022 - 02.10.2022 - Bayer 04 Leverkusen Heimspiel

07. - 09.10.2022 - Borussia Dortmund

14.10.2022 - 16.10.2022 - Sport-Club Freiburg Heimspiel

21. - 23.10.2022 - TSG 1899 Hoffenheim

28. - 30.10.2022 - 1. FSV Main 05 Heimspiel

04. - 06.11.0022 - Hertha BSC

08. - 09.11.2022 - SV Werder Bremen Heimspiel

11. - 13.2022 - FC Schalke 04

14. November bis 19. Januar Pause wegen WM in Katar

20. - 22.01.2023 - RB Leipzig

24. - 25.01.2023 - 1. FC Köln Heimspiel

27. - 29.01.2023 - Eintracht Frankfurt Heimspiel

03. - 05.02.2023 - Vfl Wolfsburg

10. - 12.02.23 - Vfl Bochum 1848 Heimspiel

17. - 19.02.2023 - Borussia Mönchengladbach

24. - 26.02.2023 - 1. FC Union Berlin Heimspiel

03. - 05.03.2023 - VfB Stuttgart

10. - 12.03.2023 - FC Augsburg Heimspiel

17. - 19.03.2023 - Bayer 04 Leverkusen

31.03. - 02.04.2023 - Borussia Dortmund Heimspiel

08. - 09.04.2023 - Sport-Club Freiburg

14. - 16.04.23 - TSG 1899 Hoffenheim Heimspiel

21. - 23.04.2023 - 1. FSV Mainz 05

28. - 30.04.2023 - Hertha BSC Heimspiel

05. - 07.05.2023 - SV Werder Bremen

12. - 14.05.2023 - FC Schalke 04 Heimspiel

19. - 21.05.2023 - RB Leipzig Heimspiel

27.05.2023 - 1. FC Köln

FC Bayern München: Wo bekommt man Tickets?

Der Rekordmeister verkauft Tickets im eigenen Vertrieb oder per Telefon, aber diverse Spiele sind jetzt schon überbucht, wie der Klassiker FC Bayern München gegen Borussia Dortmund.

Wie sehen die Trikots des FC Bayern München für die Season 2022/2023 aus?

Am Mittwoch hat die Mannschaft schon im Auswärtstrikot trainiert. Es ist fast vollständig weiß, mit goldenen Akzenten und dem Münchener Kindl im Nacken.

Unverändert ist seit dem 33. Spieltag der letzten Season das Heimtrikot. Ganz in Rot mit weißen horizontalen Linien.