So sehen Sie den Kampf Felix Sturm vs. Sükrü Altay am 2. Dezember live in TV und Stream

Felix Sturm vs. Sükrü Altay heißt es wieder am 2. Dezember, und der Boxkampf des Altmeisters gegen den Allgäuer wird live im TV und als Stream gezeigt.

28.11.2023 | Stand: 16:30 Uhr

Boxen live heißt es am 2. Dezember, denn dann kommt es zum erneuten Aufeinandertreffen von Felix Sturm und Sükrü Altay. Der fünffache Weltmeister und der Kemptener standen erst im Februar im Ring, nun kommt es zum Rückkampf in der Ludwigsburger MHP-Arena.

Der Kampf Sturm vs. Altay im Dezember wird live im TV und als Stream gezeigt, der Sender DAZN überträgt ab 18.30 Uhr. Boxfans müssen ein Abo abschließen, um den Kampf als Stream im TV oder auf dem Rechner anzusehen. Im Free-TV, etwa bei ARD oder RTL, wird das Gefecht nicht gezeigt. Neben dem Duell Sturm gegen Altay wird es am Samstag zwölf weitere Kämpfe geben. Unter anderem steigt Junioren-Weltmeister Luca Cinqueoncie in den Ring, der den Titel von fünf Verbänden hält – unter anderem auch der IBO und der WBC.

Felix Sturm vs. Sükrü Altay am 2. Dezember live im TV und als Stream sehen

Für Felix Sturm dürfte das Aufeinandertreffen in Ludwigsburg die wirklich allerletzte Chance auf einen WM-Kampf und damit ein Comeback sein. Sein Sieg gegen den Kemptener im Februar war jedenfalls ein sehr schmeichelhafter. Nach einem Schlaghagel in der siebten Runde sah der fünfmalige Weltmeister fast schon wie der Verlierer aus, doch Sturm raffte sich noch mal auf und überzeugte in den Schlussrunden - der einstimmige Punktsieg war dennoch umstritten.

Auf der Pressekonferenz im Vorfeld des Kampfes legten beide Boxer dennoch einen forschen Auftritt hin. „Das wird ein ganz anderer Kampf als im Februar“, erklärt Sturm. Altay entgegnete: „Ich bin ein Junge von der Straße. Auch wenn ich am Boden liege, stehe ich wieder auf.“ Er habe aufgrund einer starken Erkältung nicht sein volles Leistungspotential abrufen können, so der 44-jährige Sturm. Der Allgäuer wiederum habe zu wenig Zeit gehabt, sich auf den Kampf im Frühjahr vorzubereiten. Beides sei diesmal anders.

Felix Sturm (l.) im Februar 2023 in Stuttgart beim Kampf gegen Sükrü Altay im Halbschwergewicht. Bild: Marijan Murat, dpa

Das ist Boxer Felix Sturm

Felix Sturm, 1979 in Leverkusen geboren, war lange einer der erfolgreichsten deutschen Boxer:

13. September 2003: WBO Weltmeister im Mittelgewicht

11. März 2006: WBA Weltmeisterschaft im Mittelgewicht

18. April 2007: WBA Weltmeister im Mittelgewicht

07. Dezember 2013: IBF Weltmeister im Mittelgewicht

20. Februar 2016: WBA Weltmeister im Supermittelgewicht

In den vergangenen Jahren machte er aber eher negative Schlagzeilen, wurde unter anderem wegen Steuerhinterziehung und Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz verurteilt, nachdem er im WM-Kampf gegen den Russen Fjodor Tschudinow 2016 mit Stanozolol gedopt war.

Sükrü Altay, als Sohn türkischer Einwanderer in Kempten geboren, blickt auf eine zwanzig Jahre lange Karriere im Jugend- und Amateurbereich und gewann dabei unter anderem neben dem Deutschen Meistertitel auch den Welt- und Europameistertitel des deutschen Boxverbandes Global Boxing Union (GBU). Zuletzt war es um den 39-Jährigen aber ruhiger geworden.