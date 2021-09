Maximal zwei Ersatzspieler dürfen Mannschaften auf die Bank setzen, die sich in einem B-Klassenspiel für das Flex-Modell („9 gegen 9“) entscheiden. Bisher gab es sechs Partien in den B-Klassen der Kemptener und Oberallgäuer Vereine, in denen das Modell zum Einsatz kam.