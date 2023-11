So sehen Sie die Formel 1 aus Abu Dhabi live

Formel 1 live im TV und Stream aus Abu Dhabi: Ab heute steigt der letzte F1-GP 2023. Die Infos zur Übertragung im Fernsehen. Zeigen ORF, Sky und RTL das Rennen?

24.11.2023 | Stand: 11:13 Uhr

Live im TV und Stream steht in der Formel 1 in Abu Dhabi ab heute das letzte Rennen des F1-Rennkalenders 2023 an. Den Abu-Dhabi-GP und das Qualifying der Formel 1 gibt es im Fernsehen live - aber auch im Free-TV? Wer zeigt Formel 1? Wie sind die Startaufstellung und die Ergebnisse? Wann ist Formel 1 Start? Die Antworten hier.

Heute am Freitag (24.11.) werden das Freie Training 1 und 2 gezeigt. Am Samstag (25.11.23) folgt die Übertragung des Abu-Dhabi-Qualifyings 2023, das über die Startaufstellung der F1 entscheidet. Im Formel-1-GP von Abu Dhabi am Sonntag (26.11.) geht es es ein letztes Mal um Punkte in der Formel-1-Weltmeisterschaft 2023.

Formel 1 live: RTL, Sky, ORF - wer überträgt den Abu-Dhabi-GP 2023 im TV oder Stream? Wie sind Uhrzeit und Termine?

Freitag, 24. November 2023: Freies Training Abu Dhabi heute - FP1 und FP2 1. Freies Training: 10.30 Uhr (live auf Sky Sport F1 und ORF1) 2. Freies Training: 14 Uhr (live auf Sky Sport F1 und ORF1)

Samstag, 25.11.2023, FP3 und Abu-Dhabi-F1-Qualifying 3. Freies Training: 11.30 Uhr (live auf Sky Sport F1 und ORF1) Qualifikation Abu Dhabi: 15 Uhr (live auf Sky Sport F1 und ORF1)

Sonntag, 26.11.2023: F1-Rennen heute in Abu Dhabi Rennen live: 14 Uhr (live auf Sky Sport F1 und ORF1)



GP von Abu Dhabi 2023: Wird die Formel 1 heute im Free-TV übertragen?

Formel 1 live im Free-TV gibt es 2023 in Deutschland nicht mehr: Pay-TV-Sender Sky hat an der Formel-1-Saison 2023 sämtliche Rechte. Das gilt auch für das letzte Rennen in Abu Dhabi. F1 live im Fernsehen gibt's nur dort - kostenpflichtig. Zur Übertragung des Großen Preis von Abu Dhabi 2023 und dem F1-Qualifying aus den Vereinigten Arabischen Emiraten braucht man ein Sky Abo oder das Streaming-Angebot WOW (ehemals Sky Ticket), um Qualifikation und Rennen der Formel 1 live im TV sehen zu können.

Für Sky Sport F1 sind die Experten Ralf Schumacher und Timo Glock, Kommentator Sascha Roos, Reporterin Sandra Baumgartner sowie Moderator Peter Hardenacke und Datenexperte Leo Lackner im Einsatz.

Gibt es eine kostenlosen Formel-1-Livestream zum Abu-Dhabi-GP?

Nein. Wer das Formel-1-Rennen aus der Abu-Dhabi-Startaufstellung legal im Stream sehen möchte, muss bezahlen. Der Live-Stream von Sky (SkyGo oder WOW) ist kostenpflichtig.

ORF1 als Lichtblick für Formel-1-Fans 2023: Übertragung live aus Abu Dhabi

In Österreich teilen sich ORF und Servus TV (Austria) die Übertragungsrechte an der Formel 1 auf. Der Große Preis von Abu Dahbi 2023 am Sonntag, die Qualifikation am Samstag und die Freien Trainings heute werden live bei ORF1 gezeigt.

Während ORF1 in weiten Teilen des Allgäus und in manchen Teilen Bayerns frei empfangbar ist, gilt dies für die österreichische Version von Servus TV nicht.

F1 Abu Dhabi im Free-TV? RTL zeigt keine Formel 1 mehr

Wer schon lange Formel 1 im Fernsehen schaut, muss in der F1-Saison 2023 auf kostenlose TV-Übertragungen bei RTL verzichten. Letztes Jahr hatte RTL mit einer Sub-Lizenz vier Formel-Rennen kostenlos übertragen. Diese F1-Saison ist das nicht mehr so.

Alle wichtigen News zur Formel 1 in dieser Saison 2023 gibt es auch hier.

Formel 1 2023 in Abu Dhabi - Highlights auf Sport1 im Fernsehen

Der Free-TV-Sender Sport1 zeigt die Abu-Dhabi-Highlights 2023 am Sonntagabend (22 Uhr) und in der Nacht auf Dienstag (0.15 Uhr) in einer einstündigen Zusammenfassung.

Großer Preis 2023 von Abu Dhabi: Wann ist Start?

Der Start des Abu-Dhabi-GP 2023 ist am Sonntag um 14 Uhr deutscher Zeit (MEZ). TV-Übertragung und Stream bei Sky Sport F1 starten rund eineinhalb Stunden vor der Startzeit. Los geht es aus der Abu-Dhabi-Startaufstellung noch bei Tageslicht im Hellen. Weil es in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate aber schon 17 Uhr ist, wird es bald dunkel und das letzte Formel-1-Rennen 2023 wird zu einem Night-Race, also einem Rennen im Dunkeln unter Flutlicht.

Gestartet wird der Abu-Dhabi-GP 2023 im Hellen, später wird im Dunkeln gefahren. Bild: IMAGO/nordphoto GmbH/Bratic (Archiv)

Formel 1 Abu Dhabi heute: Startaufstellung des F1-GP 2023

Live im Fernsehen und TV-Stream wird am Samstag das Qualifying zum F1-GP in Abu Dhabi 2023 übertragen. Die Startaufstellung für das F1-Rennen steht nach der Qualifikation fest. Der schnellste Fahrer startet den Grand Prix in den VAE von der Pole Position.

Der dreimalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen könnte am Wochenende seinen 54. Grand-Prix-Sieg feiern, mit dem er Sebastian Vettel überholen würde und alleiniger Dritter der Ewigen Bestenliste wäre

Startaufstellung F1 in Abu Dhabi: Ergebnisse des Qualifyings 2023

1. Startreihe: ---

2. Startreihe: ---

3. Startreihe: ---

4. Startreihe: ---

5. Startreihe: ---

6. Startreihe: ---

7. Startreihe: ---

8. Startreihe: ---

9. Startreihe: ---

10. Startreihe: ---

Strecke, Lage, Statistik: Fakten zum F1-Rennen in Abu Dhabi

Auf dem Yas Marina Circuit fuhr die Formel 1 bisher 14 Mal. Viermal wurde dort der Titel vergeben: 2010 an Sebastian Vettel, 2014 an Lewis Hamilton, 2016 an Nico Rosberg und 2021 in einer dramatischen letzten Runde an Max Verstappen vor Millionen Zuschauern in der TV-Übertragung und im Livestream.

Die meisten Siege holte Hamilton auf dem Kurs. Im den vergangenen drei Jahren siegte hier Verstappen im Red-Bull. Wer siegt im F1-Rennen heute in Abu Dhabi?

Strecke: Yas Marina Circuit

Yas Marina Circuit Länge : 5,281 Kilometer lang

: 5,281 Kilometer lang Runden : 58

: 58 Beschaffenheit: 16 Kurven

16 Kurven Distanz: 305,355 km

Seit drei Jahren kennt die Formel 1 in Abu Dhabi nur einen Sieger: Max Verstappen. Gibt es 2023 ein anderes Bild für die Zuschauer in der TV-Übertragung und im Livestream? Bild: Imago, Zuma Wire (Archiv)