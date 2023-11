So sehen Sie das Qualifying zum Großen Preis von Brasilien

Vier Rennen zeigt Sky frei empfangbar. Auch das F1-Rennen um den Großen Preis von Brasilien in Sao Paulo am kommenden Sonntag?

02.11.2023 | Stand: 12:39 Uhr

Die Formel 1 Saison nähert sich dem Ende. Am Wochenende gastiert der Formel-1-Zirkus in Brasilien in Sao Paulo. Am 5. November 2023 findet der Brasilien-GP von Sao Paulo statt. Hier finden Sie alle Infos zum F1-Rennen, dem Zeitplan und zur Übertragung im TV oder Stream.

Wie kann ich die Formel 1 kostenlos sehen? Im TV und Livestream steht ab Freitag der Brasilien-GP 2023 auf dem F1-Terminkalender. Das Brasilien-Rennen, Sprint und Qualifying der Formel 1 gibt es im Fernsehen live in der TV-Übertragung und im Stream online: Wie sind die Startaufstellung und die Ergebnisse? Wann ist Formel-1-Rennstart?

Am Freitag (3.11.) steigen live im Fernsehen und Internetstream das erste Training und das Qualifying. Am Samstag (4.11.23) folgt der Sprint Shoot Out und das Sprint-Rennen. Im Formel-1-GP von Brasilien am Sonntag geht es um den Sieg von Sao Paulo. Läuft der F1-GP im Free-TV, auf Sky, RTL oder ORF? Wird das Rennen auch auf YouTube gezeigt?

Formel 1 live: Sky, YouTube, ORF - wer überträgt den Brasilien-GP 2023 im TV oder Stream? Das sind Uhrzeit und Termine

Freitag, 3.11.2023: Freies Training und Qualifying Sao Paulo Formel 1 1. Freies Training: 15.30 Uhr (live auf Sky Sport F1) Formel 1 Qualifying: 19 Uhr (live auf Sky Sport F1)

Samstag, 4.11.23023, Sprint Shootout und Sprint aus Brasilien Sprint Shootout: 15 Uhr (live auf Sky Sport F1) Sprint: 19.30 Uhr (live auf Sky Sport F1)

Sonntag, 5.11.2023: F1-Rennen aktuell in Brasilien Rennen live: 18 Uhr (live auf Sky Sport F1, YouTube, TikTok und Servus TV)



GP von Brasilien 2023: Wird die Formel 1 live im Free-TV oder YouTube-Stream gezeigt?

Wo läuft das Formel-1-Rennen in Brasilien? Bezahl-TV-Sender Sky hat alle Rechte an der Formel-1-Saison 2023 im deutschen Fernsehen. Das bedeutet: Im Normalfall gibt es F1 live 2023 nur dort - kostenpflichtig. Weil laut Vertrag aber vier Formel-1-Rennen pro Saison frei empfangbar gezeigt werden müssen, wird Sky auch das F1-Rennen aus Brasilien kostenfrei auch auf seinem YouTube-Kanal, auf TikTok, der Sky Sport Homepage und der Sky Sport App übertragen.

In den vergangenen beiden Jahren hatte RTL mit einer Sub-Lizenz jeweils vier Formel-Rennen kostenlos übertragen. Diese F1-Saison ist das nicht mehr so. Sky musste sich um einen anderen Partner kümmern - und fand keinen. Deshalb zeigt der Pay-TV-Sender das F1-Rennen in Brasilien kostenlos auf seinen eigenen Streaming-Plattformen und auf YouTube sowie auf dem TikTok-Channel. Dort wird das Rennen im Hochformat 9:16 gezeigt. Der Braslien-GP ist das vierte Rennen, das der Pay-TV-Sender Sky in dieser F1-Saison auch kostenfrei überträgt.

Großer Preis von Braslien 2023: Wird auch das F1-Qualifying und der Sprint aus Sao Paulo im kostenlosen Live-Stream gezeigt?

Sky ist nicht verpflichtet, das Formel-1-Rennen um den Großen Preis von Brasilien kostenlos auf seinem YouTube-Kanal oder gar auf TikTok zu zeigen. Sky macht es aber. Zum freien Training, zum Qualifying am Freitag, zum F1-Sprintrennens am Samstag benötigt man weiterhin ein Sky Abo oder den kostenpflichtigen Live-Stream auf WOW (ehemals Sky Ticket).

Für Sky Sport F1 sind Kommentator Sascha Roos und die Experten Timo Glock und Ralf Schumacher für die Formel-1-Übertragung am Start. Moderator ist Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner. Kommentiert wird der kostenfreie Live-Stream von Formel-3-Pilotin Sophia Flörsch und Joé Signon.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen aus den Niederlanden vom Team Red-Bull ist auch beim Brasilien-GP 2023 der Topfavorit. Bild: Fernando Llano, AP, dpa (Archiv)

Neben der üblichen TV-Übertragung können Sky Kunden das Qualifying, den Sprint und das Rennen auch aus der Perspektive der jedes Formel-1-Piloten über die On-Board-Kameras verfolgen.

ORF1 als Lichtblick für Formel-1-Fans 2023: Aber Servus TV berichtet live aus Sao Paulo

In Österreich teilen sich ORF und Servus TV (Austria) die Übertragungsrechte an der Formel 1 auf. In Brasilien ist Servus TV wieder an der Reihe.

Während ORF1 in weiten Teilen des Allgäu und in manchen Teilen Bayerns frei empfangbar ist, gilt dies für die österreichische Version von Servus TV nicht.

GP von Brasilien 2023: Wird die Formel 1 live auf RTL gezeigt?

RTL zeigt in der F1-Saison 2023 keine Formel 1 mehr kostenlos im TV. In den vergangenen beiden Jahren hatte RTL mit einer Sub-Lizenz jeweils vier Formel-Rennen kostenfrei übertragen.

Alle wichtigen News zur Formel 1 in dieser Saison 2023 gibt es auch hier.

Formel 1 Brasilien 2023 - Highlights auf Sport1 im Fernsehen

Am Sonntagabend zeigt der Sender Sport1 um 23 Uhr eine ausführliche Zusammenfassung mit den Highlights des Brasilien-GP der Formel 1 2023 und Stimmen.

Formel 1 Rennen in Brasilien: Wann ist Start?

Die Uhrzeiten sind die gleichen wie auch bei den meisten anderen Rennen in der Formel 1. Aufgrund der Zeitverschiebung ist der Brasilien-GP in Deutschland erst am Abend im TV oder online zu sehen.

Formel 1 aus Sao Paulo aktuell: Startaufstellung des Brasilien-GP 2023

Live im Fernsehen und TV-Stream wird am Samstagabend aus Sao Paulo das Sprint-Rennen zum F1-GP von Brasilien 2023 übertragen. Die Startaufstellung für das F1-Rennen in Sao Paulo steht nach der Qualifikation am Freitag fest. Der schnellste Fahrer startet den Grand Prix von der Pole Position.

Startaufstellung F1 in Sao Paulo: Ergebnisse des Qualifyings 2023

1. Startreihe:

2. Startreihe:

3. Startreihe:

4. Startreihe:

5. Startreihe:

6. Startreihe:

7. Startreihe:

8. Startreihe:

9. Startreihe:

10. Startreihe:

Formel-1-Strecke: Das ist Sao Paulo

Name : Autódromo José Carlos Pace

: Autódromo José Carlos Pace Länge : 4.309 Kilometer

: 4.309 Kilometer Runden: 71

71 Distanz: 305.879 Kilometer

305.879 Kilometer Rundenrekord: 1:10.540 min, Valtteri Bottas (2018)

Rennkalender: Nächste Rennen in der Formel 1 2023 live im TV und als Stream

Zwei Rennen stehen in dieser Saison in der Formel 1 noch aus. Nach dem GP von Brasilien stehen noch der GP von Las Vegas und abschließend der GP von Abu Dhabi an.